La USC avala la descentralización de Medicina, pero abre una vía de diálogo con la Facultad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consello de Goberno de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha valorado "positivamente" el acuerdo para la descentralización de Medicina, pero sí ha decidido abrir una "vía de diálogo" con la Facultad después de que esta rechazase "frontalmente" la iniciativa.

El Consello se ha reunido este viernes y, entre los temas abordados, ha estado el documento en el que la Facultad se oponía al acuerdo consensuado ya entre las tres universidades gallegas y las Consellerías de Sanidade y Educación. Un rechazo apoyado además por las candidatas a rectoras de la USC y por el Consello do Estudantado.

En un comunicado, la USC explica que el objetivo del diálogo con la facultad es "alcanzar un punto de consenso que permita su incorporación al acuerdo propuesto", trabajando en el marco de la Comisión de Seguimiento que se creará para supervisar el proceso -- tal y como se recoge en el acuerdo --.

"Se trata de asegurar los objetivos que figuran en el marco del actual convenio al tiempo que se abre la posibilidad de, conforme avance la definición de las cuestiones técnicas del mismo, se atiendan e incorporen asuntos que la Facultad señala como esenciales y que requieren de consenso con las otras partes firmantes del acuerdo", destacan.