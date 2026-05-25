La USC estudia cómo Instagram y Tiktok modulan la percepción social del gallego entre los jóvenes

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La USC investiga, a través del proyecto IDEOLINGAL, las ideologías lingüísticas y la construcción de identidades en Galicia, centrando su atención en el papel emergente de la creación de contenido en gallego en las redes sociales orales.

Según explican en un comunicado, la investigación propone una metodología innovadora que procura analizar cómo en esta oralidad digital es posible observar procesos de cambio lingüístico, además de conocer de que manera el contacto con español e inglés afecta a la producción en gallego del sector de población más joven.

Las motivaciones para el empleo de la lengua gallega, el papel del gallego normativo en el entorno digital y la creación de comunidades de uso son también cuestiones que se abordarán analíticamente a lo largo de los tres años de duración del proyecto.

La investigación, con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y liderada desde el Instituto da Lingua Galega (ILG) de la USC, aspira -explican- a conocer en profundidad un fenómeno emergente de gran relevancia para el idioma: la actual eclosión de perfiles en gallego en las principales redes sociales orales, Instagram y Tiktok.

El proyecto pretende determinar si están en marcha en la sociedad gallega procesos de (re)creación identitaria, tanto individual como colectiva, relacionados con la lengua.

La hipótesis de partida consiste en postular que efectivamente hay cambios significativos en la visión y en la práctica lingüística en gallego de las nuevas generaciones, "generalmente menos preocupadas por la corrección formal del mensaje y más implicadas en procurar una naturalidad performativa que les permita triunfar en redes".

"La hipótesis con la que estamos trabajando es que la gente joven está reconsiderando el papel de las variedades dialectales en sus publicaciones para las redes sociales orales", explican los profesores responsables de la investigación.