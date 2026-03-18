La USC incorpora al físico César Cabrera para desarrollar una línea de investigación en átomos ultrafríos en Galicia

El físico César Cabrera - USC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE), centro conjunto de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Xunta, ha incorporado al físico experimental César Cabrera para desarrollar un proyecto de simulación cuántica con átomos ultrafríos.

En 2025, Cabrera obtuvo la Beca de Inicio del Consejo Europeo de Investigación (ERC) para un proyecto financiado con 1,9 millones de euros. El objetivo de su investigación es construir un simulador cuántico para comprender cómo interactúan los átomos entre sí y cómo estas relaciones pueden dar lugar a nuevos estados de la materia "que podrían inspirar futuras tecnologías cuánticas".

Así lo ha detallado la USC en una nota de prensa, en la que también ha explicado que el trabajo de Cabrera se centra en "atrapar, manipular y enfriar" átomos individuales a temperaturas "extremadamente bajas", cercanas al cero absoluto.

"A estas temperaturas sucede algo especial: los efectos de la física cuántica, que normalmente no percibimos en nuestra vida cotidiana, llegan a dominar el comportamiento de la materia", ha desgranado.

La incorporación de César Cabrera forma parte del compromiso del IGFAE con una nueva línea de investigación en ciencia y tecnología cuántica, y también representa un reto para el propio físico, según ha destacado.

"Mi elección tiene además una motivación muy personal. No solo busco desarrollar mi proyecto en un instituto de excelencia, sino también construir algo desde cero: abrir una línea de investigación en átomos ultrafríos y simulación cuántica, y formar a estudiantes y nuevos investigadores en este campo emergente", ha señalado.

En este sentido, ha mencionado el compromiso que se está adquiriendo en Galicia con esta disciplina, con iniciativas como el Laboratorio de Computación Cuántica, promovido por el propio IGFAE y el CESGA (Centro Gallego de Supercomputación).

"Me entusiasma la idea de contribuir a que Galicia sea un lugar donde se realiza ciencia de vanguardia en tecnologías cuánticas, y la Universidad de Santiago de Compostela ofrece un entorno académico muy rico y una comunidad de estudiantes muy talentosos, con quienes espero construir este proyecto a largo plazo", ha finalizado.