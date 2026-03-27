La USC publica dos guías gratuitas sobre la naturaleza y el impacto de los 'chatbots'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha publicado dos guías gratuitas sobre la naturaleza y el impacto de los 'chatbots', programas informáticos que simulan la conversación humana con un usuario final.

Bajo la premisa de que su presencia está cada vez más extendida en la vida cotidiana y que ello obliga a reflexionar sobre su naturaleza e impacto, la universidad ha explicado que Edicións USC acaba de publicar dos nuevas obras que abordan esta cuestión, de consulta en línea y de forma completamente gratuita.

Se trata de 'VALUEbot: desarrollo y validación de una plataforma generadora de chatbots con valor público' y 'Glosario funcional de IA para el diseño de chatbots orientados al valor público: una guía desde el proyecto VALUEbot'. Ambos volúmenes coordinados por los profesores Isaac Maroto y Miguel Túñez.

La primera de las obras profundiza en como en el contexto de los avances de la Inteligencia Artificial (IA), la incorporación de sistemas algorítmicos a procesos cotidianos y estratégicos consolida nuevas dependencias respecto de grandes conglomerados tecnológicos, que fijan el ritmo del denominado progreso y condicional la distribución de beneficios e impactos.

La USC señala que este desplazamiento de poder expone una cuestión de gobernanza que no puede obviarse: Como alinear la adopción de IA con el interés público y con marcos verificables de responsabilidad institucional

El proyecto VALUEbot reconoce riesgos como los rumbos, la descarga cognitiva asociada al uso intensivo, la producción masiva de contenidos de baja calidad o los usos impropios de la vida social, que requieren mitigación explícita y rastreabilidad operativa. Se trata, en suma, de integrar IA de forma comprobable sin renunciar a la independencia ni a la coherencia con el mandato de servicio públicos.

Por su parte, el segundo de los volúmenes conforma un complemento necesario del proyecto VALUEbot. Este glosario funcional tiene como objetivo ofrecer una guía clara, aplicada y accesible sobre los principales conceptos de IA utilizados en el diseño, adiestramiento y validación de chatbots orientados al valor público.

La USC detalla que los términos seleccionados responden a un enfoque operativo y están organizados por bloques temáticos que reflejan las etapas y componentes claves del sistema: modelos, personalización, inferencia, evaluación, interface y valores.

El glosario está orientado a profesionales de la comunicación, responsables institucionales, docentes e investigadores que deseen aproximarse al uso de IA generativa de forma crítica y funcional, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Ambas as obras son parte do proyecto titulado 'Creación de una plataforma generadora de chatbots mediante IA para la comunicación del valor público del PSM. VALUEbot' (Ref. PDC2023-145885-I00), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea "NextGeneration EU"/PRTR.