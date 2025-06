A USC recorre a decisión da Xunta de non impartir o Máster de Matemáticas o curso que vén

O pleno municipal tratará esta cuestión este xoves e votará para solicitar a "recuperación" do posgrao

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) recorreu ante a Secretaría Xeral de Universidades a decisión de non impartir o Máster de Matemáticas o curso que vén, que causou críticas dentro da comunidade educativa desde o seu anuncio.

Así o trasladou este martes o reitor, Antonio López, ao ser preguntado a este respecto en declaracións aos medios. Aínda que recoñeceu que os prazos son "axustados" e queda "moi pouco tempo", aínda mantén a porta aberta a que a Xunta dea marcha atrás na súa decisión: "Estamos a ver se conseguimos que se poida manter para este curso, 2025-26".

Esta decisión foi tomada pola Consellería de Educación, Ciencia, FP e Universidades ao non cumprir o posgrao o mínimo de alumnos estipulado. Durante os últimos anos, alcanzou unha media de 12 alumnos, por baixo dos 16 esixidos.

Nesta liña, o reitor da USC lembrou que se está traballando xa na reformulación do máster, que entraría en vigor o curso seguinte, 2026-27.

Con todo, a decisión de non incluír esta titulación na oferta do curso que vén recibiu oposición de parte de alumnado e profesorado, así como das formacións políticas. A plataforma 'En Defensa do Mestrado de Matemáticas', creada á mantenta ante esta situación, recolleu case 5.000 firmas.

Ademais, o Consello do Estudantado da USC, que xa se situou en contra do anuncio, mostrou este luns o seu "loito" ante a "morte das matemáticas en Galicia", despois de que, ao abrirse o prazo de solicitude de prazas para máster, este posgrao non estivese nas listas.

DEBATE NO PLENO

Por outra banda, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, adiantou que este será un dos temas a tratar no próximo pleno municipal, que se celebrará este xoves.

Deste xeito, a rexedora espera que exista "unanimidade" entre os grupos da corporación municipal á hora de solicitar a "recuperación" e "permanencia" do posgrao en cuestión.