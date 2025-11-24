La UVigo y el Celta avanzan en la creación de un futuro centro adscrito para impartir titulaciones conjuntas

VIGO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidade de Vigo (UVigo) ha aprobado este lunes un memorando de entendimiento con el Real Club Celta y Metrodora Education Vigo para la futura creación de un centro adscrito para impartir titulaciones universitarias conjuntas.

Según recoge el Diario de la Universidad (DUVI), el centro académico apuesta por la vía de la colaboración con la entidad celeste en su pretensión de ofrecer titulaciones en el marco de su proyecto Factoría do Deporte Galego-Galicia Sports 360.

Al respecto, el rector, Manuel Reigosa, ha recordado que el proceso comenzó tras el anuncio del Club de su intención de poner en marcha las titulaciones de Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como el doble grado de ambas de la mano de una universidad privada vasca.

"A cambio de que no se implanten eses títulos, daríamos amparo al Celta para que los títulos universitarios que se puedan implantar estén recogidos dentro de la UVigo como centro adscrito", ha recalcado Reigosa, subrayando que lo que este lunes se ha aprobado no es la creación de ese centro, sino un marco de entendimiento para iniciar el proceso de negociación.

El rector ha explicado que el centro impartiría la docencia entre Balaídos y las instalaciones de Afouteza, próximas al campus de Vigo. "No se trataría de un centro propio de la UVigo", ha insistido, pero sí contaría con titulaciones bajo la tutela de la universidad.

Para la decana de Fisioterapia, se trata de la opción "más inteligente" porque evita "una confrontación por la duplicidad de títulos, la masificación profesional y las prácticas" y se opta por la colaboración y la unión de "dos marcas fuertes".