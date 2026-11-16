Las vacantes en empresas gallegas caen un 23% en el tercer trimestre, hasta un total de 11.155

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las vacantes en las empresas gallegas de 10 o más asalariados bajaron un 23% en el tercer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta un total de 11.155, según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) este lunes.

Esta bajada del 23% supone 3.323 vacantes menos que hace un año, cuando se llegaban a 14.478 en la comunidad gallega. Respecto al segundo trimestre de 2026, las vacantes también se anotan un recorte del 5,3%.

Del total de vacantes, 2.356 puestos requerían una titulación superior STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), lo que equivale a 21,1% del total.

Por su parte, el 80,33% de las empresas gallegas no tenían puestos vacantes en el tercero trimestre del año.

El principal motivo por el que las empresas no tienen vacantes es que la demanda actual no requiere incorporar más personal (73,5%). Además, el elevado coste laboral asociado a la incorporación de nuevo personal es señalado por el 26,74% y el tercer motivo más señalado como causante de esta falta de vacantes es la incertidumbre existente sobre la evolución económica o de la actividad de la empresa (12,4%).