Valeriano Martínez defiende una financiación autonómica regida por la "igualdad"

Publicado 11/03/2018 19:40:13 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez García, ha defendido que la financiación autonómica tiene que estar regida por el principio de "igualdad", pero teniendo en cuenta distintos valores diferencias como los referidos al envejecimiento de la población o su dispersión.

En entrevista a RNE recogida por Europea Press ha aseverado que las personas tienen el mismo "nivel de derechos en toda España" y que debe ser lo que rija la financiación pero, teniendo en cuenta también valores diferenciales, como los referidos a población corregida, por edad, o desplobamiento.

"Y lo que no se puede es caer en los últimos errores de financiación, como hizo el PSOE, esto se debe abordar entre todos", ha afirmado.

Valeriano Martínez se ha mostrado partidario de "llegar a consensos con otras comunidades autónomas", pero también alcanzando acuerdos internamente, con "una posición de país" como la que ha asentado el debate, con puntos en común, con el Partido Socialista y En Marea.

"Lo que nosotros decimos, en muchas comunidades, es que se recojan los costes del servicio, porque cada vez hay más constatación cierta que no es lo mismo prestar servicios a una persona de 85 que a una de 65", ha añadido.

En este sentido, ha aportado datos como el referente al transporte escolar. Así, ha indicado que el gasto en Galicia supone el 23% del total, cuando la población escolar se sitúa en el 5%, lo que supone más de 102 millones de euros al año.

Por otra parte, ha defendido las ayudas a población que se asienta en zonas rurales, con distintas bonificaciones como la de transmisiones.

AUSTERIDAD YA SUPERADA

Valeriano Martínez ha afirmado que la época de la austeridad ya se ha superado en Galicia. "Ya llevamos dos años con la época de la austeridad superada, los últimos ajustes fueron corregidos en 2016, 2017 ya fue netamente expansivo, igual que 2018".

Así, en la medida en que se detecten cambios en la economía gallega en particular se podrían afrontar determinadas bajadas impositivas, como ya se ha hecho, ha recordado, en lo referente al impuesto de sucesiones o la bajada en el IRPF para las rentas gallegas.

El tercer impulso, ha señalado, se ha dirigido al rural, con política de impuestos "cero" en distintas cuestiones. "Siempre analizamos la realidad, en la medida que el ingreso público con carácter general se pueda incrementar, siempre optaremos por analizar bajadas impositivas", avanzando que se aspira a poder aplicar nuevas medidas en esta línea en 2019.

Por otra parte, preguntado por la vigencia del 'céntimo sanitario', Valeriano Martínez ha indicado que "la diferencia detectada en origen está en un 8'5% con respecto a otras comunidades que tienen el mismo céntimo sanitario" y que se trata de "un problema de competencia, con un añadido, la estructura que se tiene en Galicia hace que los que trabajan en el transporte lo recuperen".

En cuanto al impuesto 'diésel' cree que se trata de una cuestión "de naturaleza ambiental y europea" y que habrá que afrontar en su momento", apuntando que será "algo que a medio plazo desaparecerá".

BRECHA SALARIAL EN GALICIA INFERIOR A LA ESPAÑOLA

En la semana en la que se ha celebrado el Día de la Mujer, ha admitido que la brecha salarial en Galicia "existe y es constatable", si bien ha asegurado que hay "una evolución lógica y se va mejorando", estando la comunidad gallega "un poco por debajo de la media española" de 14 puntos. No obstante, ha remarcado que "no se puede estar contento con esa situación", "no puede existir" esa diferencia, "ni siquiera de décimas".

En todo caso, ha puesto en valor de la situación del "empleo público" en Galicia, que ha situado "a la vanguardia de España", gracias a acciones el permiso de maternidad de 20 semanas a empleadas públicas, o con avances como el "primer plan de conciliación que habrá en España", basado en la flexibilidad horaria y el teletrabajo porque "eso sí permite la conciliación laboral tanto de hombres y mujeres".

Por otra parte, Valeriano Martínez se ha mostrado "partidario" de que haya un "pacto de estado" para resolver las reclamaciones en torno a la subida de las pensiones.