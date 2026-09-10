Varias personas roban mediante alunizaje en una tienda de telefonía en Santiago

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Santiago ha abierto una investigación por un robo mediante alunizaje cometido por varias personas en una tienda de telefonía.

Según han informado fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 05.00 horas de este jueves en un establecimiento ubicado en la avenida de Barcelona.

Los ladrones se llevaron varios teléfonos y dispositivos electrónicos del establecimiento. Ahora, la Policía Nacional investiga los hechos.