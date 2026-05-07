Varios cientos de personas se concentran ante el Ayuntamiento de Lugo en rechazo a la moción de censura

LUGO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de personas se concentran desde antes de las 11,00 horas ante Ayuntamiento de Lugo para mostrar su rechazo a la moción de censura que impulsa el PP contra el gobierno bipartido y que se inicia a las 12,00 horas.

La protesta ha convivido con la llegada de un nutrido número de alcaldes y concejalas del PP que se han situado a la entrada de la Casa Consitorial para esperar su momento para acceder que que, para evitar problemas, no se ha dejado entrar al público.

Los manifestantes han proferido gritos contra la moción y en "defensa" de la democracia y han volcado sus protestas contra la líder del PP de Lugo, Elena Candia, y la concejala tránsfuga, la exsocialista María Reigosa, con el lema "Lugo no se vende".

Aunque la tensión y el elevado público han provocado dificultades para moverse, por el momento no se han registrado incidentes.

Antes del pleno, tanto Rubén Arroxo como el alcalde Miguel Fernández han condenado y rechazado la moción de censura en declaraciones a los medios.

No han faltado las lágrimas ni las protestas por la falta de aforo.