Varios heridos en un accidente múltiple en la A-52 a la altura de Toén

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OURENSE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un accidente múltiple en la autovía A-52, a la altura de Toén (Ourense), ha dejado a varias personas heridas en la mañana de este viernes.

Según explica el 112 Galicia a Europa Press, varios particulares alertaron sobre las 8,40 horas de un accidente en el kilómetro 239 con "al menos seis coches implicados", lo que ha provocado varios heridos.

Fueron avisados, entre otros, urgencias sanitarias del 061, Bomberos y GES de O Carballiño, así como Guardia Civil de Tráfico. La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de tráfico lento por un desvío en el punto.