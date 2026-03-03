Un vecino de Viveiro acepta un año y medio de cárcel por una agresión sexual a una joven de 14 años

LUGO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Viveiro ha aceptado este martes, en la Audiencia Provincial, una condena de un año y seis meses de cárcel por un delito de agresión sexual a una joven de 14 años a la que conocía, en un acto de conformidad con el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

También deberá acatar una orden de alejamiento de dos años e indemnizar a la víctima con 4.000 euros, cantidad que ya le fue abonada. La sentencia, que es firme, le impone también tres años y medio de prohibición de ejercer una profesión vinculada con menores.

El hombre no irá a prisión, ya que se le ha suspendido la pena con la condición de que no delinca en los próximos tres años.

Los hechos que ha reconocido el acusado tuvieron lugar en el año 2023, cuando el hombre interceptó a la joven, a la que conocía, de camino al instituto y la animó a subir a su coche, ofreciéndose a llevarla. Antes de llegar, hizo una parada invitándole a compartir sus problemas y también la acarició hasta conseguir besarla en la boca con engaños.

A pesar de que la joven le anunció que no quería nada con él y se marchó al instituto, él siguió insistiendo a través de varios mensajes telefónicos, invitándola, entre otras cosas, a tomar chocolate, pero ella no quiso quedar con él.

En un principio, la Fiscalía le pedía dos años y medio de cárcel, dos años de alejamiento y 4 de libertad vigilada, aunque la acusación particular mantenía el tiempo de pena en prisión, pero solicitaba el alejamiento por un periodo de 5 años, el mismo tiempo que de libertad vigilada y 5.000 euros de indemnización por daños morales.

Por su parte, la defensa alegaba que el hombre en el momento de los hechos estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por lo que pedía su libre absolución.