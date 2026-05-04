Las ventas de coches nuevos continúan disparadas en Galicia en abril por el tirón de los eléctricos

Archivo - Un vehículo en un punto de carga en una electrolinera, a 18 de diciembre de 2023, en Lugo, Galicia (España). La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) estima que hay 25.180 puntos de Recarga de Acceso Público en Esp - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Galicia registró 2.747 matriculaciones en abril de 2026, de forma que se dispara un 23,6% en comparación con el mismo mes de 2025, según los datos ofrecidos este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Este incremento de ventas de coches nuevos en Galicia es tres veces mayor que el 8,4% de avance de la media española, en donde se alcanzan las 106.862 unidades en abril.

En concreto, este tirón de matriculaciones se explica por el repunte interanual de un 40% de ventas de híbridos y eléctricos, con 2.202 unidades. Esto supone el 80% de los coches nuevos vendidos en la comunidad gallega en abril.

Y el que los coches recién matriculados de gasolina se quedaron en 478 (-7,4%) y los de gasóleo solo fueron 67, lo que se traduce en un desplome de casi el 50% en comparación con abril de 2025.

DATOS ESTATALES

El notable crecimiento de las ventas de electrificados en España, que se mantiene por encima del 21% del mercado, y el constante crecimiento de los híbridos convencionales permiten al mercado superar por segundo mes consecutivo la barrera de las 100.000 unidades mensuales.

En el acumulado del primer cuatrimestre, el mercado de nuevos vehículos matriculados ha experimentado un incremento interanual del 7,8%, hasta llegar a las 407.389 unidades comercializadas en el país.

El buen desempeño de abril obedece también al aumento de matriculaciones en los tres canales de ventas, con una subida del 11,2% en el canal de particulares (hasta llegar a 44.102 unidades), del 9,2% en el canal de empresas (hasta 33.567 anotaciones en el trimestre) y del 3,7% en el canal 'rent a car', que completó 29.193 unidades. Por otro lado, el 'renting' matriculó 27.337 turismos, un 21,8% más sobre el mismo mes del año pasado.

De nuevo en los cuatro primeros meses del año, el canal de particulares experimentó un aumento interanual del 7%, hasta 173.640 registros; el canal de empresas se elevó un 5,8% (hasta 128.653 comercializaciones) y el 'rent a car' llegó a 105.096 matriculaciones (un 11,7% más). Por el lado del 'renting' se matricularon 107.082, un 17,7% sobre marzo del año anterior.

CASI 10.000 ELÉCTRICOS VENDIDOS EN ABRIL, UN 42,8% MÁS

En cuanto a las ventas por tipos de combustible, los eléctricos crecieron un 42,8% respecto a abril del año anterior, hasta sumar 9.723 unidades matriculadas, con una cuota de mercado del 9,1%. Así, en lo que va de año, las matriculaciones de turismos eléctricos han crecido un 41,9%, hasta 36.950 unidades.

Igualmente, la cifra de ventas de vehículos híbridos enchufables (PHEV) creció un 42,3% respecto a hace un año, con 13.035 unidades comercializadas en abril. En los cuatro primeros meses del año, la cifra ha aumentado un 64,3%, hasta 48.775 nuevos registros.

Los turismos electrificados (BEV+PHEV) se consolidan como un segmento clave para impulsar el mercado. En abril, las ventas aumentaron un 42,5%, con un total de 22.758 unidades y el 21,3% del mercado total. En el acumulado del año, se alcanzan las 85.724 ventas, un 54% más que el mismo periodo del año anterior, lo que representa el 21% del total, más de 7 puntos porcentuales por encima de 2025.

Los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen como la motorización más popular entre los conductores españoles, con una cuota del 46,9% de las ventas del abril y 50.018 operaciones, un 22,8% más sobre el año anterior.

Los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja como viene siendo habitual, y en el caso de los de gasolina caen en matriculaciones en abril un 19,9% interanual, con 25.618 comercializaciones, aunque retienen una cuota de mercado del 24% en el cuarto mes del año, siguiendo como la segunda motorización más demandada.

El diésel, de su lado, se desploma en abril de este año un 28,8%, hasta las 3.973 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado de apenas el 3,7%, situándose como la sexta motorización en el mes, por debajo de los coches de gas.

Las matriculaciones de vehículos de gas caen un 0,2% en términos interanuales en abril, hasta las 4.276 unidades, con lo que consiguen una cuota de mercado del 4%.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en abril se quedan en 103,5 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 4,3% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2025. En el conjunto del año, se acumulan un total de 103,2 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 6,3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

UN 10,9% MÁS DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS HASTA ABRIL

Los cuatro primeros meses del año también fueron beneficioso para las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros, que alcanzaron las 64.753 unidades, un alza del 10,9% respecto al año anterior. Solo en abril, las ventas de vehículos comerciales progresan un 5,4%, hasta las 16.743 unidades.

Por tipología, los derivados, furgonetas y 'pickup' subieron un 8,3% interanual hasta situarse en 8.622 unidades en abril. Mientras, los furgones y camiones con chasis ligeros lograron 8.121 matriculaciones, un ascenso del 2,5% en valores interanuales.

Por otro lado, los vehículos industriales registraron un aumento también del 23,8% interanual, con 2.661 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses, con 397 ventas al primer trimestre de 2026, retrocedieron un 6,8%.

En los cuatro primeros meses del año, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses ascienden un 15,7%, con un total de 12.392 unidades, de las cuales 10.920 pertenecen a los vehículos industriales (+19%) y 1.472 a autobuses, autocares y microbuses (un 3,8% menos).

EL SECTOR CELEBRA ESTAS CIFRAS

"El mes de abril continúa con la senda alcista de todo 2026 y de nuevo volvemos a superar las 100.000 unidades vendidas en un mes en el que ha habido días festivos por la Semana Santa. El tirón de los particulares continúa al alza y el mercado parece descontar las señales de alarma que provienen de las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz", ha afirmado el director de Comunicación de Anfac, Félix García.

Por su parte, el director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, ha manifestado que la matriculación de vehículos en España mantiene en abril una evolución positiva, aunque con un crecimiento más contenido.

"En abril hemos detectado una cierta caída en la actividad comercial de los concesionarios, con una menor cartera de pedidos, lo que nos lleva a mantener una posición de cautela sobre la evolución del mercado en los próximos meses", ha apuntado.

Finalmente, la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, ha celebrado que las matriculaciones continúan al alza en abril, con volúmenes acordes al mercado español, e impulsadas, en buena medida, por el canal de particulares. "Si se mantiene esta tendencia, podemos hablar de superar los 1,2 millones de unidades matriculadas a cierre de año", ha añadido.