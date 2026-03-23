Las ventas del sector servicios caen un 2,3% en Galicia en enero y la ocupación sube un 0,9%

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar, a 18 de septiembre de 2021, en A Coruña, Galicia (España). Desde este sábado, en Galicia la ocupación máxima en los servicios de hostelería y restauración en bares, cafeterías y restaurantes será de ocho - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró una bajada del 2,3% de sus ventas en Galicia en enero, frente al ligero aumento de la media, mientras que la ocupación sí subió, un 0,9%, según los datos que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto estatal, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 0,2% en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa seis puntos inferior a la del mes anterior y la más moderada desde junio de 2024.

Con el avance de enero, las ventas del sector servicios encadenan 22 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio recortó sus ventas un 1% en el primer mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 2,4% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 1,6% en enero en tasa interanual, porcentaje 3,1 puntos inferior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 22 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, se hundieron un 1,2%, su mayor retroceso mensual desde junio de 2024, cuando también cayeron un 1,2%.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,1% en el primer mes del año respecto a enero de 2025, tasa una décima superior a la registrada en diciembre. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.