Verea(PP) denuncia que el Gobierno local "se financia a costa de los autónomos y pymes" al "pagar tarde" a proveedores

El líder del PP de Santiago, Borja Verea - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha cargado contra el Gobierno compostelano al considerar que "se financia a costa de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas" debido al "atraso continuado" en el pago a proveedores.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, el popular ha señalado que "Santiago en este mandato nunca cumplió el período medio de pago" y, ha afirmado que "no se tratan de atrasos puntuales, sino de una tendencia".

"Goretti Sanmartín lleva mucho tiempo siendo la alcaldesa más morosa de las ciudades gallegas, con peores registros incluso en el atraso de las facturas que Jácome en Ourense", ha enfatizado Verea criticando la "elefantiasis de asesores y altos cargos" del BNG en el Ayuntamiento.

En este sentido, el líder del PP compostelano ha remarcado que con el Gobierno local "se tarda más en pagar, hay más volumen acumulado y mayores dificultades para normalizar la situación", a la vez que ha denunciado que "llevan tres anos hablando de reestructuración, mientras contratan asesores y altos cargos".

Ante esta situación, Verea se ha comprometido a que, en caso de asumir la Alcaldía, "Santiago volverá a pagar en plazos". "Asumo un compromiso claro y medible: reducir el período medio de pago en 30 días en el primer año y situarlo por debajo de los 20 a partir del segundo", ha anunciado.

ZONA TENSIONADA

También, durante su intervención, el popular ha criticado las declaraciones del concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, sobre la evolución del mercado de alquiler en A Coruña desde la aplicación de la zona de mercado residencial tensionado.

Al respecto, Borja Verea ha cualificado de "realmente grave" que se asegurase públicamente que no se están reduciendo los contratos de alquiler en la ciudad y ha acusado al Gobierno local de "confundir a la ciudadanía y mentir".

Así, ha asegurado que los contratos se redujeron desde septiembre, en un 31%, 26%, 26%, 14%, 34% e incluso un 64% entre febrero de 2024 y febrero de 2025. "Una media de un 55% de desaparición del mercado del alquiler", ha alertado.

"Es legítimos que ellos defiendan la zona tensionada, pero también lo es que pongamos sobre la mesa los datos y después que la ciudadanía decida si es una buena o mala decisión", ha finalizado.