Vigo acoge el acto central del Día de la Policía Nacional tras el "hito" de alcanzar su "máximo histórico de efectivos"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (4i), preside el acto central del Día de la Policía, a 2 de octubre de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Javier Vázquez - Europa Press

VIGO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Vigo ha acogido este jueves el acto central del Día de la Policía Nacional, en honor a sus patronos los Santos Ángeles Custodios, reivindicado el "hito" de alcanzar su "máximo histórico de efectivos" con cerca de 76.700 agentes.

Fue sobre las 11.30 horas cuando dio comienzo el evento, en el cual han participado miles agentes de la Policía Nacional venidos de todas las regiones de España, además de diversas autoridades como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el conselleiro de Presidencia Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, o el alcalde olívico, Abel Caballero.

Tras una introducción musical llevada a cabo por la banda sinfónica de la Policía Nacional, hizo su llegada el ministro, entre abucheos de algunos de los asistentes en el marco de una concentración del sindicato Jupol. Él ha pasado revista a lo largo de la calle García Barbón de Vigo, donde se ha llevado a cabo el acto.

El primero en tomar la palabra fue el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, quien ha tenido palabras de recuerdo para los agentes fallecidos en acto de servicio, por su "entrega generosa". "Su memoria sigue viva entre nosotros", ha reivindicado.

Además, ha reconocido la labor de todos los profesionales del cuerpo, con especial atención a los que trabajan en Galicia. "Enhorabuena a todos, por hacer de la Policía Nacional una institución sólida y fiable", ha subrayado, destacando la "asistencia" y la "protección" que ofrecen a los ciudadanos.

"Gracias por combatir la violencia contra las mujeres, el abuso de menores, la trata de seres humanos...", ha añadido, subrayando que su trabajo condujo al descenso de la tasa de criminalidad de España en general y en Galicia y en Vigo.

Después, se ha llevado a cabo la entrega de las Medallas, reconocimientos y condecoraciones a distintos funcionarios policiales en activo o jubilados, así como a personas ajenas al cuerpo. También a varios perros policías.

El encargado de continuar el acto ha sido el ministro Grande-Marlaska, quien ha reivindicado el "hito" alcanzado este año, con el "máximo histórico de efectivos" en el cuerpo, superando los 76.700 agentes de policía.

Según él, son 10.900 más que en 2018, un 16,5% de incremento, "lo que ha permitido revertir y superar con creces la pérdida de más de 6.600 efectivos en las dos legislaturas precedentes".

"Sois más policías nacionales que nunca: patrullando las calles, luchando contra el delito allí donde se os necesita, sirviendo a la sociedad", ha apostillado durante su discurso.

Todo ello, según ha apuntado, después de una inversión de más de 156 millones de euros, haciendo posible más de 29.000 detenciones por narcotráfico y contrabando y la incautación de más de 2.000 toneladas de droga.

Marlaska ha defendido que España es uno de los países más seguros del mundo y un "referente mundial" en políticas de seguridad públicas, "con una de las tasas de criminalidad más bajas" de su entorno.

"Frente a quienes juegan permanentemente las bazas del descrédito y de la deslegitimación de quien piensa diferente, frente a los irresponsables que agitan la bandera del miedo, frente a los propagadores del odio y del enfrentamiento social, a todos ellos les digo una vez más que España es uno de los países más seguros del mundo", ha añadido.

Durante todo el acto, gritos y pitos se han podido escuchar a las afueras del recinto acotado para el evento. Fue a la llegada del ministro cuando cogieron mayor relevancia, así como en el momento de su intervención. 'Marlaska dimisión' o 'Fuera, Fuera' han sido las frases más repetidas, así como abucheos y pitos.

Tras su discurso, se desarrolló un homenaje a los agentes caídos "que dieron su vida por España" y un desfile policial de las distintas unidades del cuerpo.