Vigo apagará luces de lugares emblemáticos por la 'Hora del Planeta' del sábado 28 de marzo

Archivo - El alcalde de Vigo, Abel Caballero, inaugura el alumbrado navideño, en la Porta do Sol, a 15 de noviembre de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vigo se sumará el próximo sábado, 28 de marzo, a la 'Hora del Planeta', una iniciativa de WWF, y apagará luces de lugares emblemáticos de la ciudad entre las 20.30 y 21.30 horas.

En un audio remitido a los medios, el alcalde, Abel Caballero, lo ha definido como un "gesto simbólico" de muestra del "compromiso" municipal con respecto a la naturaliza y el clima, que --en sus palabras-- el Ayuntamiento muestra "continuamente" con otros gestos; por ejemplo, ha citado la recuperación del sistema dunar de Samil.

En concreto, apagarán el edificio municipal ubicado en la Praza do Rei, la escultura de los caballos de la Praza de España, la pérgola de Traviesas, las fuentes de la rúa Aragón y la fuente de Gran Vía.

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE LUGRÍS

Por otra parte, el Ayuntamiento inaugurará a finales de mayo una exposición permanente del pintor Urbano Lugris, que, en palabras de Caballero, "pintó maravillosamente el color de la luz de Vigo".

La muestra se ubicará en la primera planta de la Casa das Artes. El Ayuntamiento trasladará hasta allí murales que ahora están en Castrelos ('Misterios do Mar' y 'Mapa de Galicia') y sumará otras obras del artista, como 'Habitación dun vello mariñeiro'.