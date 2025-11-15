Vigo entiende la Navidad "de todo el planeta" con un acto multitudinario con música, confeti y nieve artificial

Imagen de acto de encendido de las luces de Navidad de Vigo 2025. - ADRIAN IRAGO-EUROPA PRESS

VIGO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Vigo ha encendido este sábado sus luces de Navidad, dando así comienzo a las fiestas "en todo el planeta" con un acto multitudinario en la Puerta del Sol lleno de música, confeti y nieve artificial.

Fue minutos antes de las 20.00 horas cuando el alcalde, Abel Caballero, apareció bajo el árbol gigante de luces que preside la plaza, con 45 metros de altura.

Rodeado de los 18 concejales socialistas del gobierno vigués, el regidor cogió el micrófono para empezar el acto ante las cerca de 7.000 personas que llevaban varias horas esperando pese a la lluvia que cayó durante toda la tarde en la urbe olívica.

Cuando las precipitaciones dieron unos minutos de tregua, el evento dio comienzo, saludando Caballero a todos los presentes y a toda Galicia y España. Así, reivindicó la importancia de la Navidad para la ciudad y la visibilidad "mundial" de la misma. "Cuando alguien piensa en la Navidad, piensa en Vigo. Cuando piensan en Vigo, piensan en la Navidad", destacó.

"Yo desde aquí quiero decirle a tanta gente de esta ciudad, que durante tiempo construyeron un Vigo maravilloso, que ahora nos encargamos de lanzar hacia el futuro", apostilló.

También tuvo palabras de apoyo a las personas que sufren la guerra de Gaza, al encontrase varias banderas palestinas entre el público. "Siempre estaremos al lado de los que tienen la razón, al lado de la gente de Gaza", ha reivindicado.

A partir de ahí, Abel Caballero dio comienzo a su tradicional cuenta atrás, contando de 10 a 0 primero en inglés, luego en español y para acabar en gallego. Cuando terminó, pulsó el botón, encendiéndose las luces del árbol de Navidad, de la plaza y de todo Vigo. "Acaba de arrancar la Navidad en el planeta tierra y acaba de arrancar desde Vigo", subrayó.

Tras ello, el alcalde trató de iniciar el espectáculo de música y luces en el árbol, registrándose unos pequeños problemas técnicos. "Encendido fallido", dijo Caballero entre bromas. Al pasar unos minutos, todo volvió a funcionar y comenzó a sonar 'Happy Xmas', de John Lennon con las luces del árbol de Navidad, confeti y nieve artificial.

NAVIDAD DE VIGO

La ciudad contará este año con casi 12 millones de luces LED, instaladas en 460 calles y plazas, sumando así 40 más que el año pasado. En total, habrá más de 7.000 motivos ornamentales, con 1.161 arcos, 2.883 motivos y 2.667 árboles.

La Navidad de Vigo contará con más de 50 unidades de elementos lumínimos 3D, con un Belén Monumental en Casa das Artes, así como con la Casa de Papá Noel o su característica noria gigante.

En esta ocasión, la Navidad se extenderá a otros puntos de la ciudad, con un nuevo mercadillo en Bouzas y con un mercado gigante y pista de hielo en Vialia, entre otras novedades que abrirán estos días. El Cíes Market, instalado en la alameda, ya ha abierto sus puertas este sábado.

HOTELEROS

Pese a que acaban de comenzar, los hoteleros vigueses ya ven con buenos ojos las fiestas, previendo una "muy buena" Navidad al registrar este sábado los hoteles del centro un 80% de ocupación. Aunque reconocen algunas cancelaciones de última hora por la lluvia, han reivindicado que se trata de un "buen dato".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi), Daniele Provezza, ha asegurado que para el sábado del puente de diciembre los hoteles de la ciudad están "casi completos", aunque ha animado a los turistas a que visiten Vigo porque "todavía hay hueco".

Los empresarios esperan una "muy buena temporada" porque "pinta muy bien" esta Navidad, no solo por la ocupación hotelera, sino también por el número de reservas de cenas navideñas.