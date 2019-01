Villares acusa a Podemos de tener "mal perder" y desacredita su auditoría

Publicado 09/01/2019 14:33:50 CET

Insta a los críticos a asumir el resultado y cree que Gómez-Reino está "enfadado" porque "no cumplió" el encargo de Pablo Iglesias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha desacreditado el informe pericial encargado por Podemos Galicia sobre las primarias del partido instrumental que otorgaron la victoria a la lista encabezada por el magistrado lucense, quien insta al sector crítico a asumir el resultado de las votaciones.

En una entrevista concedida este martes a la TVG, Luís Villares ha asegurado que la auditoría encargada por el partido morado aporta "afirmaciones falaces" porque "se hizo, como quien dice, por teléfono". Frente a ello, recuerda que la coordinadora de En Marea encargó "una auditoría adicional" a un perito del Colegio de Informáticos de Galicia que tuvo acceso a "todo" el sistema y que constatará, según Villares, que "todo estuvo en orden".

"Lo que dice la auditoría (de Podemos) son dos cosas: en primer lugar, que ningún sistema de votación es seguro en el mundo, y eso Ángela Merkel lo sabe perfectamente porque este fin de semana le 'hackearon' los datos personales; y lo segundo que dice es que no se constataron irregularidades en el proceso de votación, lo cual a nosotros nos satisface", ha aseverado.

En concreto, el informe pericial contratado por el partido morado dice que "no se puede garantizar la integridad de los resultados del proceso electoral acontecido en las votaciones del 22 y 23 de diciembre", y que la empresa que desarrolló la plataforma ""no tiene experiencia suficiente ni cualificación para llevar a cabo un desarrollo con unas garantías de seguridad adecuadas". No obstante, el perito reconoce que no pudo constatar irregularidades o fraude en las votaciones al no tener acceso a la totalidad de la plataforma.

Para Villares, estas afirmaciones son "falaces" y las enmarca en un contexto de "mal perder" por parte del partido que en Galicia encabeza el diputado Antón Gómez-Reino, quien, según el portavoz de En Marea, está "disgustado" por no haber cumplido con el "encargo" de su líder de filas, Pablo Iglesias, de que la organización morada se hiciese con el control del partido instrumental.

CARGA CONTRA GÓMEZ-REINO Y PABLO IGLESIAS

"Ese discurso que lanza Podemos ayer por la tarde, concretamente Gómez-Reino, habrá que encuadrarlo dentro de una situación; y es que Gómez-Reino tenía el encargo de ganar En Marea para Podemos y no lo consigue, por lo tanto está enfadado, está disgustado porque no cumple el encargo que le hace Pablo Iglesias y non le queda otro remedio que tirar contra la propia organización", ha asegurado Villares.

El magistrado hace referencia al anuncio efectuado el lunes por la dirección de Podemos Galicia, que un comunicado ofrecía a sus socios en el sector crítico --Anova, EU y algunas de las mareas locales-- iniciar un "diálogo" fuera de En Marea para articular un nuevo proyecto a nivel autonómico sin contar con Luís Villares y sus afines.

"Eso es una irresponsabilidad", dice el portavoz, que remarca que "una auditoría por teléfono no tiene ningún tipo de valor" y, por lo tanto, no puede servir para "justificar lo injustificable, que es una ruptura del espacio político". "Sería una irresponsabilidad que Gómez-Reino y Pablo Iglesias intentasen romper el espacio político de En Marea. No están los tiempos, ni en Galicia ni en el Estado español, para andar jugando con rupturas", ha incidido.

INSTA A ASUMIR LOS RESULTADOS

Así las cosas, insiste en que Podemos y los críticos deben asumir el resultado de las bases, que son "quien más ordena" en En Marea y que "se pronunciaron muy mayoritariamente a favor de una forma de entender este proyecto político".

"Lo que no parece entendible es que el que perdió diga: 'bueno, como perdí voy a convocar un nuevo proceso de unidad popular simplemente con aquellos con los que iba yo en la candidatura'. Ya tenemos mecanismos internos en que se pueden formular las discrepancias, y por lo tanto, ese es el lugar para hacerlo", ha apostillado, en referencia al Consello das Mareas que en estos momentos tiene 14 puestos vacíos porque los electos por la lista crítica no reconocen el resultado de las primarias.

CANDIDATURAS EN LAS MUNICIPALES

Así las cosas, ante la posibilidad de que, como parece seguro que ocurrirá en Lugo y en Ferrol, existan varias candidaturas del entorno de la llamada 'unidad popular' en las próximas elecciones locales; Villares censura que existan "intentos de desestabilizar" las mareas municipales, algo que, dice, no hará la dirección que él encabeza.

"Es censurable cualquier intento de desestabilizar las mareas municipales, nosotros no lo vamos a hacer de ninguna manera. Las mareas municipales son autónomas", ha asegurado Villares que ha criticado a Podemos por haber reclamado a la Marea Atlántica "puestos de salida" en las listas para las municipales de mayo. "¿Pero esto qué es?", se ha preguntado.

Cuestionado sobre si la dirección de En Marea alentará la presentación de candidaturas en Santiago y A Coruña --donde las mareas se alinean con el sector crítico con Villares--; el portavoz asegura que "de ninguna manera" lo harán. "Ni en Santiago ni en A Coruña ni en ningún otro sitio", ha zanjado.