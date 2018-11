Villares presenta una candidatura en la que "no hubo reparto de sillones" ni pactos con las "cúpulas" de partidos

Publicado 24/11/2018 14:49:10 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Luis Villares ha reivindicado la "transversalidad" y la "pluralidad" de su candidatura, presentada al Consello das Mareas, en la que "no hubo reparto de sillones" ni pactos "con la cúpula de ningún partido", tratando así de marcar distancias con la registrada por el sector crítico, liderada por el exdiputado en el Congreso David Bruzos.

En la presentación este sábado de la candidatura denominada "Cuidar la casa", en Santiago de Compostela, el juez lucense y actual portavoz de En Marea ha defendido el carácter "gallego" y "soberano", "comprometido", "feminista" y "activista" de un proyecto que está integrado "por hombres y mujeres valientes que dan la cara".

"Aquí existe una candidatura de unidad popular, de transversalidad, una candidatura que no está pactada con la cúpula de ningún partido político, aquí no hubo reparto de sillones, ni reparto de tarta ni reparto de pastel", ha remarcado, con "diversidad en lo territorial, lo sectorial, en el activismo, en la representatividad de los partidos políticos", porque, según Villares, "aquí no se negoció por cuotas de partido, aquí los partidos no diseñaron el conjunto de la candidatura".

Arropado por miembros de su candidatura, Villares ha insistido en que su proyecto, con el que intentará recabar el apoyo mayoritario para mantener la dirección del partido instrumental, centralizará los debates en una dirección que plantea "fuerte, decidida" y "sin tutelas de ninguna clase"

"Queremos que aquí se tomen las decisiones y no en ningún otro sitio", ha subrayado Luis Villares, porque aunque aboga por una En Marea como "casa común con ventanas abiertas y puertas muy grandes", lo hace dejando caer "una advertencia": "La casa de todos y todas pero cuidada por nosotros mismos, no aceptamos tutelas de ningún tipo".

"¿Cómo puede ser que venga alguien de fuera de En Marea a decir a En Marea lo que tiene que hacer? Es inconcebible", ha agregado.

Aunque no ha querido valorar el hecho de que la candidatura alternativa se presentase casi en el límite temporal del plazo establecido, sí ha sugerido que la que encabeza "no tuvo esa clase de problemas, porque no tenía que estar sometida a esas tensiones".

A última hora del viernes se presentó la candidatura liderada por Bruzos tras haber cerrado un acuerdo entre Podemos, EU, Anova y las mareas de Santiago, A Coruña y Ferrol.

SU FUTURO, EN MANOS DEL CONSELLO

Luis Villares se ha mostrado convencido de que su proyecto obtendrá un apoyo "muy mayoritario" en las votaciones de los inscritos, que se realizarán entre el 1 y el 3 de diciembre.

Sin embargo, en caso de que su propuesta sea superada por la lista encabezada por el exdiputado en Cortes David Bruzos, someterá su futuro político "al Consello das Mareas, como no puede ser de otra manera".

"POSITIVO" AUMENTO DEL CENSO

En los últimos días, el censo de inscritos que podrán votar a las elecciones internas en el período establecido del 1 al 3 de diciembre se ha incrementado en más de 1.500 personas, tras el llamamiento de distintos sectores de En Marea.

Ante una cifra que ya supera los 4.000 inscritos, Luis Villares se ha limitado a "dar la bienvenida" y valorar como "positivo el aumento del censo", como una representación de que se "legitimiza el proceso de participación".

Y en la misma línea, también se ha pronunciado ante la mayor implicación de Podemos en la renovación de En Marea, tras el cambio en la dirección, como "una de las mejores noticias de las últimas semanas".

En todo caso, ha puesto en valor que miembros de la formación morada también se han sumado a su candidatura "sin ninguna tensión, sin ningún enfado y sin ningún tipo de lucha de cuota".