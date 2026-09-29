Vimianzo (A Coruña) registra rachas de viento de más de 127 km/h

Archivo - Viveiro, Lugo. Paso de un temporal de viento y lluvia por la costa gallega. - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estación que MeteoGalicia tiene en A Gándara, en la localidad coruñesa de Vimianzo, ha registrado a primera hora de este martes rachas de viento por encima de los 127 kilómetros por hora, en una jornada en la que el litoral oeste de A Coruña permanece en alerta naranja por fenómenos costeros y lluvias.

Así, los fuertes vientos también se han dejado notar en otros municipios de la provincia, con ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora en Camariñas (107 km/h), Arteixo (100.9 km/h) o Cuntis (100.5 km/h).

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa desde las 11.00 horas de este martes la alerta naranja en el litoral oeste de A Coruña por fenómenos costeros, así como por lluvias en el oeste y suroeste de la provincia, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 80mm en 12 horas.

Además, en el resto del litoral gallego, excepto en A Mariña, el departamento estatal ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros.

En el interior de la Comunidad también hay activos varios avisos amarillos por lluvias y viento. En concreto, se esperan precipitaciones intensas en toda la provincia de A Coruña, en las Rías Baixas e Interior de Pontevedra, y viento en la Montaña de Ourense y en el Centro de Lugo y en A Mariña.