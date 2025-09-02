La "virulencia" del fuego y la "elevadísima" temperatura del buque que arde en Ribeira dificultan su extinción

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La "virulencia" del fuego y la "elevadísima" temperatura en el barco están haciendo "muy difíciles" las tareas de extinción del incendio originado el lunes, alrededor de las 17.00 horas, en el buque Awadi. De esta forma lo valora el alcalde de Ribeira, Luis Pérez, que apunta que, por este motivo, podría tardarse "incluso días" en darlo completamente por extinguido.

Los trabajos de extinción están centrados actualmente en retirar material de peso de la cubierta para estabilizar el barco, explica. Ya lo adelantaban también esta mañana los equipos desplazados a la zona, donde están desplegados un remolcador y el buque Mar de Galicia, que tratan de enderezar el barco, ya que lo que más preocupa es su posible hundimiento.

"Un incendio en un barco es una incidencia muy complicada básicamente porque tiene mucho material inflamable y combustible", expone el regidor ribeirense. "Ayer ya se demostró que la virulencia del fuego y, sobre todo, la elevadísima temperatura que hay en este momento del barco hacen muy difíciles las tareas de extinción", valora.

Se está valorando, señala, que el incendio pueda tardar "incluso días" en declararse "completamente extinguido" porque, a pesar de que no haya llamas, hay "muchísima" temperatura en el interior, que impide que los bomberos puedan entrar en él.

El Ayuntamiento de Ribeira ha pedido a los vecinos, a través de sus redes sociales, que eviten la zona del puerto comercial "en la medida de lo posible" y que eviten el contacto directo con el humo que desprende el barco, para lo que recomiendan cerrar las ventanas. El regidor insiste en que este aviso estará vigente "durante el tiempo que dure el incendio".

EVITAR EL HUNDIMIENTO

En este momento, los trabajos están centrados en retirar todo el material de peso que hay en la cubierta para "intentar mejorar la estabilidad del barco", que tiene una escora importante.

Una vez se retire todo ese material que pesa, van a tratar de retirar "muy poco a poco" el remolcador que lo está empujando contra el puerto y, así, "ver cómo se comporta la estabilidad del barco", explica Luis Pérez. "Si se mejora sería genial porque se podría atacar mejor el incendio. Si no, tendrían que probar de otra manera", añade.

En el incidente intervienen dotaciones de los bomberos de Ribeira y Boiro, la Guardia Civil, la Policía Nacional y Local, así como efectivos de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y Portos de Galicia.

Por su parte, Luis Pérez ha mostrado la colaboración del Ayuntamiento de Ribeira a disposición de las autoridades responsables para, de este modo, colaborar en "evitar que el barco se vaya a pique".