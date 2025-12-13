Una vivienda arde por completo y otras dos resultan afectadas en un incendio en Xunqueira de Espadanedo (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una vivienda ha ardido por completo y otras dos han resultado afectadas tras un incendio en el lugar de A Touza, en la localidad ourensana de Xunqueira de Espadanedo. Ninguna persona ha resultado herida.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el aviso llegó a las 23.10 horas del viernes, cuando un un particular informó de que ardía una casa y no podía confirmar inicialmente si había persoas afectadas. Poco después, avisó de que no había heridos, aunque advirtió de la proximidad de otras viviendas y del riesgo de propagación del fuego.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activó un operativo en el que participaron los Bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas, los GES de Maceda y de Pereiro de Aguiar, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil de Xunqueira de Espadanedo.

Los servicios de extinción lograron controlar y sofocar el incendio, que calcinó por completo la vivienda en la que se originó. Además, dos casas cercanas sufrieron daños: una de ellas, en estado de ruina, se vio afectada en la pared medianera, mientras que en la otra resultaron dañadas dos habitaciones, con un derrumbe parcial del techo.

Los equipos permanecieron en el lugar durante varias horas realizando tareas de enfriamiento.

INCENDIO EN UN BAJO EN ARTEIXO

También, el 112 ha informado de otro incendio de madrugada en un bajo de un edificio de cuatro plantas situado en la Costa de María Pita en Arteixo (A Coruña) en el que tampoco se han registrado personas heridas.

Tal y como ha detallado, recibió el aviso a la 01.15 horas, cuando un particular informó de que ardía el bajo del inmueble y explicó que las personas que se encontraban en el interior ya habían conseguido salir.

Igualmente, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertó a las Urxencias Sanitarias de Galicia-061 de forma preventiva, a los Bomberos de Arteixo, a la Guarda Civil, a la Policía Local y al Servizo Municipal de Emerxencias de Arteixo.

Asimismo, de forma preventiva, numerosos vecinos abandonaron sus viviendas, a las que pudieron regresar una vez que los equipos de emergencias realizaron las mediciones de humo y confirmaron que las condiciones eran seguras.

Finalmente, los bomberos confirmaron que ardieron varios muebles en una habitación del bajo, que quedó afectado por el humo en su totalidad.