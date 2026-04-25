Voluntarios retiran 104,5 kilos de basura marina de las playas de la isla de Cortegada en el Parque Nacional

Voluntariado de Afundación - AFUNDACIÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Voluntariado de Afundación han retirado 104,5 kilos de basura marina de las playas de la isla de Cortegada, dentro del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

Tal y como ha trasladado Afundación en una nota de prensa, la actividad fue convocada en el marco de Plancton, el plan de conservación territorial que ya ha conseguido retirar 158 toneladas de residuos del mar y de la costa en diferentes enclaves de Galicia.

En la jornada de limpieza se recogieron 840 palillos de batea, más de 2.000 trozos de plástico sin identificar, 1.120 pedazos de vidrio, 493 de cuerda o cabo, 15 encendedores, jeringuillas, más de 500 bastoncillos de los oídos y más de 2.100 trozos de poliespán.

Tras las tareas de recogida, clasificación y pesaje, la balanza reflejó un total de 104,5 kilos de residuos retirados de este enclave natural, contribuyendo a su conservación y mejora ambiental.