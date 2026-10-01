El voto de calidad de Jácome permite aprobar los presupuestos de Ourense para 2026

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ourense ha aprobado este jueves de forma definitiva los presupuestos municipales para 2026 gracias al voto de calidad del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, después de que la votación terminase en empate.

La aprobación ha sido posible tras la ausencia de un concejal del PP, Francisco Javier Rodríguez-Nóvoa, y la decisión de las cinco edilas del PSOE de no participar en la votación.

Además, dos concejales de Democracia Ourensana que inicialmente no estaban presentes se incorporaron al pleno antes de la votación, entre ellos José Ignacio Rodríguez, que llevaba meses sin acudir por motivos de salud.

De este modo, los diez concejales de Democracia Ourensana votaron a favor, frente a los seis ediles del PP y los cuatro del BNG, que votaron en contra. El empate quedó resuelto con el voto de calidad del alcalde.

El presupuesto asciende a 127 millones de euros, 12 millones más que el de 2025, según ha destacado el concejal de Hacienda, Francisco Lorenzo. El incremento responde principalmente a las mayores aportaciones del Estado y a los nuevos ingresos derivados de las tasas de agua y basura.

Con la aprobación definitiva, Ourense deja atrás unas cuentas prorrogadas y contará con nuevos presupuestos municipales para 2026. El acuerdo entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.