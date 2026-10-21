Vox renueva sus cabezas de lista en A Coruña, Lugo y Ourense y mantiene a Díaz-Mella en Pontevedra

Cabezas de lista de Vox al Congreso en las cuatro provincias gallegas. - VOX

A CORUÑA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado este miércoles los nombres de las personas que encabezarán las listas para las elecciones del 29 de noviembre en las cuatro circunscripciones gallegas, donde repetirá Álvaro Díaz-Mella como candidato en la provincia de Pontevedra y se estrenará Manuel Fuentes (A Coruña), Jesús Rodríguez (Lugo) y María Jesús Morenza (Ourense).

Así lo ha decidido el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, que ha destacado de Manuel Fuentes, que liderará la lista en A Coruña, que es Inspector Veterinario de Salud Pública, licenciado en Veterinaria por la Universidad de Extremadura, diplomado en Sanidad y especialidazado en Gestión y Conservación del Lobo Ibérico por la Universidad de León.

En Lugo, el cabeza de lista será Jesús Rodríguez, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares.

Tal y como ha señalado la formación, Rodríguez ha ejercido como juez sustituto y magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Ourense y en la actualidad es profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos.

La única mujer que encabezará una lista de Vox al Congreso en Galicia será María Jesús Morenza, que lo hará por la provincia de Ourense, donde preside el partido.

De ella, el partido que lidera Santiago Abascal ha destacado que es madre de familia numerosa, diplomada en Educación Infantil y que creó una empresa de ayuda a domicilio. Además, es profesora de cursos de formación ocupacional y funcionaria de la Consellería de Educación de la Xunta.

Asimismo, Álvaro Díaz-Mella volverá a encabezar la lista de VOX por Pontevedra. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y con Máster en Dirección y Gestión de Empresas (MBA) por Know How Business College. Durante casi dos décadas ocupó cargos de gestión, distribución y comerciales en Telefónica. También ha desempeñado puestos de dirección, gestión, marketing y control de ventas en empresas de seguros, ingeniería y transportes.