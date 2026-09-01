La vuelta al cole y la transferencia de la AP-9 protagonizarán el inicio del curso político en el Parlamento

Junta de portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo periodo de sesiones del Parlamento gallego se abrirá la próxima semana con el primer pleno tras el parón veraniego, una cita que estará marcada el inicio del curso escolar, en una sesión en la que tendrá un gran protagonismo la transferencia pendiente de la AP-9 a Galicia tras el acuerdo salido del Congreso.

Tras la reunión de la junta de portavoces parlamentarios celebrada este martes, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha informado de que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comparecerá a petición propia para abordar la vuelta al cole. Enfrente, BNG y PSdeG reclaman mayor refuerzo de docentes, con atención a los alumnos con necesidades especiales.

Mientras, la viceportavoz del Bloque, Olalla Rodil, ha informado de la presentación de una proposición no de ley para buscar el apoyo de la Cámara al acuerdo del Congreso para el traspaso de la AP-9 y que "se inicie de manera inmediata" la Comisión Mixta de Transferencias con el fin de que se haga "efectivo" antes de que termine el año. Acusa al PP de "intentar boicotear" la transferencia con "mentiras y bulos".

En cambio, Pazos Couñago ha avanzado que el PP llevará la AP-9 al pleno para denunciar que el acuerdo del Congreso "rompe por completo" con el texto original salido de la Cámara gallega, por lo que se insistirá "en volver" a esa declaración "unánime".

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha indicado que el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por las "medidas para combatir las emergencias que padece Galicia".

Todo ello en un nuevo curso político que arranca con la vista puesta en las próximas elecciones municipales y generales de 2027.