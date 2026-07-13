Vuelve a aparecer vandalizada la estatua de Moncho Reboiras en Santiago

Escultura de Moncho Reboiras vandalizada - EUROPA PRESS
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La estatua de Moncho Reboiras, que el Ayuntamiento de Santiago ha ubicado en la calle Carreira do Conde en Santiago, ha vuelto a aparecer vandalizada.
La escultura, que ya fue objeto de un ataque el pasado mes de mayo, cuando fue cubierta de pintura roja, ha sufrido este lunes un nuevo acto vandálico con pintura de color azul turquesa.
La portavoz de gobierno local, Míriam Louzao, ha denunciado esta situación y ha señalado, a preguntas de los medios de comunicación tras una rueda de prensa este lunes, que "es bastante dramático que vuelva a suceder esto".
Asimismo, Louzao ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "respete absolutamente todo el patrimonio" y ha vuelto a condenar estos hechos, que "no pueden tener cabida en una sociedad como esta".