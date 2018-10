Las webs de segunda mano se llenan de anuncios de reventa de abonos para 'O Son do Camiño', que alcanzan los 300 euros

Publicado 01/03/2018 18:06:01 CET

La organización del evento alerta de la venta de entradas "falsas" y a "precios desorbitados"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'sold out' de abonos del festival 'O Son do Camiño', con 20.000 agotados en menos de dos horas, se ha visto acompañado de una oleada de anuncios de reventa en algunas 'web' y aplicaciones online a precios que llegan a los 300 euros.

El festival ofrecía este jueves varios precios de entrada: una primera oleada de 2.000 abonos a 39 euros más gastos (que se agotó en minutos), 3.000 a 49 más gastos y 6.000 abonos a 59 euros más gastos. A partir de esa tercera oferta, la organización mantuvo el coste.

En apenas unas horas tras anunciarse el éxito de la venta de entradas, páginas como 'milanuncios.com' se han llenado de propuestas de particulares en las que ofrecen abonos en reventa, aunque con el sobreprecio habitual de este tipo de prácticas en relación a eventos o artículos de alto interés social.

Según ha consultado Europa Press, en estos anuncios se ofrecen entradas para los tres días del evento por un importe que oscila, según el particular, de los 140 hasta los 250 euros por abono.

En alguno de ellos, incluso, se ofrece hasta cuatro abonos por 250 euros cada uno, mientras que en otros se recurre a formulaciones como 'se vende clip que viene de regalo con 1 o 2 entradas' o 'vendo boli negro y regalo entrada'.

Otras páginas como 'Viagogo' y 'Stubhub', plataformas de ventas de entrada de segunda mano, también incluyen estos abonos, superando incluso los 300 euros.

ENTRADAS FALSAS

El propio festival ha emitido un comunicado a través de redes sociales en el que alerta de la venta "de supuestas entradas" en estas plataformas no oficiales, advirtiendo de que "el único punto de venta oficial es Ticketea".

"Por lo tanto no podemos asegurar la autenticidad de otras webs. Es más, se están vendiendo en dichas plataformas productos que no existen, como entradas de un día. Hemos avisado desde ayer de no acudir a la reventa o páginas de terceros", ha señalado.

En este sentido, ya han empezando a recibir emails de particulares que han comprado de entradas "que no existen a precios desorbitados".

"Insistimos en que no podemos hacer nada al respecto, más que avisaros de que no compréis ahí. No obstante, habrá entradas de días sueltos próximamente. Se sacarán tras publicar el cartel repartido por días".

El festival 'O Son do Camiño' traerá a Santiago de Compostela, entre el 28 y el 30 de junio, a nombres como The Killers, Lenny Kravitz y Jamiroquai, como cabezas de cartel.

DEBATE NACIONAL

Estas prácticas han generado un importante debate a nivel nacional y empresas como 'Ticketea' han exigido cambios legislativos para impedir la especulación con la reventa de entradas.

Recientemente se han dado casos como el del concierto de U2 en Madrid, cuyas entradas se acabaron a los cuatro minutos de salir a la venta para luego aparecer en otras webs a precios más altos.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha avanzado el pasado mes que se está intentado alcanzar un acuerdo con la comunidades autónomas, competentes en esta materia, para legislar en contra de la reventa de entradas 'online'.