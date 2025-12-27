La Xunta, ante los 40 años de Galicia en la UE: "Hay un antes y un después"

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, en el Comité Europeo de las Regiones. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea (UE), Jesús Gamallo, constata que "hay un antes y un después" de la entrada de España en la UE y, en consecuencia, el impacto que ha tenido para Galicia. "Todo ha cambiado", asevera.

En una entrevista con Europa Press, Gamallo ve "tremendamente positivo" este efecto, que ilustra con los avances en infraestructuras --tanto viales como hospitalarias, a modo de ejemplo-- y también en la capacitación de la población y hasta la "forma de trabajar" en la administración.

Durante este tiempo, destaca, Galicia ha recibido más de 32.000 millones de euros en ayudas que "han mudado la piel del país". Con la vista puesta en el proceso de convergencia, incide en que "se ha avanzado mucho" y el producto interior bruto (PIB) per cápita de los gallegos se acerca ya al de regiones más ricas de España.

El PIB de Galicia pasó de 11.203 millones de euros --1.864.493 millones de pesetas-- en 1986, año de la entrada de España en la UE a 77.356 millones de euros en 2023.

Pero, además del crecimiento económico, en estas cuatro décadas las ayudas procedentes de Europa han sido claves para sectores como el lácteo o para el desarrollo del Camino de Santiago.

Precisamente con la vista puesta en lo que viene a partir de ahora, el director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea (UE) remarca que la propuesta de la Comisión para el nuevo marco financiero "no es satisfactoria" y reivindica el "clamor unánime" de las comunidades para que se modifique.

Frente a las nuevas prioridades de gasto, que dan mayor peso a defensa y seguridad, la Xunta exige "poder participar" tanto en la planificación como en la ejecución y en el seguimiento de los fondos, y Gamallo resalta la relevancia que para Galicia tienen las ayudas en los ámbitos del rural y la pesca.

Por otra parte, del lado del comercio internacional, avisa de las consecuencias de una política arancelaria "agresiva": "Va en detrimento del desarrollo económico", advierte.

En este sentido, y ante la situación actual "un poco errática" con medidas aplicadas por actores clave como Estados Unidos y China, el responsable de Relacións Exteriores del Gobierno gallego valora que la UE trata de buscar "nuevos mercados" con acuerdos como el de Mercosur.

Así, ya no solo se trata, a su juicio, "de negociar con los chinos la bajada de estos aranceles" --en referencia a los anunciados para los productos lácteos--, sino también de dar con "alternativas para paliar la situación". "Hay que verlo en conjunto", señala.

El Parlamento Europeo y la Comisión en España presentaron la semana pasada 'Desde 1986' para informar del camino recorrido dentro de la UE y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

CRECIMIENTO DEL PIB Y PÉRDIDA DE POBLACIÓN EN GALICIA

En términos estadísticos, estos 40 años en la UE reflejna un significativo aumento del PIB, que alcanzaba los 77.356 millones en 2023; mientras que la población en la comunidad ha bajado: en 1986 se situaba en 2.844.472 habitantes, mientras que en 2024 el INE apuntaba a 2.705.833 ciudadanos.

Lo que también refleja el INE es el alza de población en la comunidad con nacionalidad de otro país de la UE. En concreto, en el año 1998 había en Galicia 10.035 personas en esta situación y el mismo dato en 2022 era de 32.977 personas, lo que refleja un aumento del 228,61%.

El turismo también ha incrementado su peso en estas décadas y entre los principales países emisores de la UE destacan Francia (5%), Alemania (4,9%) e Italia (4,4%). La consolidación del programa Erasmus también se refleja en la 'ficha' gallega, que incorpora los datos del INE sobre matrimonios entre los que uno de los cónyuges era español y otro tenía nacionalidad de otro país europeo: en 2024 se registraron 262.

IMPACTO DE LA PAC Y OTROS PROGRAMAS

En la campaña de 2025, la PAC en Galicia cuenta con un presupuesto previsto de 224 millones de euros, beneficiando a unos 23.000 agricultores y ganaderos. De ese total, aproximadamente 180 millones de euros proceden de ayudas directas (FEAGA) y 44 millones de euros de desarrollo rural (FEADER).

También destaca la contribución de la UE a varios proyectos, como para la consolidación y desarrollo de las rutas del Camino de Santiago, como por ejemplo 493.124 euros, procedentes de los fondos FEDER, para el proyecto 'Facendo Caminho' (con un presupuesto de 657.499,57 euros).

Entre las acciones principales están el desarrollo de rutas turísticas, cooperación transfronteriza y fomento del turismo sostenible.

Pero hay más programas que han contado con la cooperación de la UE, como 'PescadeRías' para promocionar pescado y marisco de la flota pesquera artesanal gallega, para la conservación de las islas atlánticas, el 'Innovaugas', u otros planes para combatir el abandono rural y fijar habitantes en las zonas despobladas de Galicia, o para mejorar la respuesta ante emergencias transfronterizas entre Galicia, Castilla y León y el Norte de Portugal.