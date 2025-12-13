Xunta aboga por la "adopción responsable" de animales abandonados y subraya que "no son juguetes ni regalos a la ligera"

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, con un gato de Gatocan - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha abogado por la sensibilización para seguir fomentando la "adopción responsable" de animales domésticos abandonados en Galicia y ha puesto en valor el trabajo que realizan los municipios y entidades protectoras.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Vázquez visitó este sábado las instalaciones en Coirós de Gatocan, donde ha insistido en la "responsabilidad" que supone hacerse cargo de un animal, especialmente en una época del año en la que "debe recordarse que no son juguetes ni un regalo que hacer a la ligera".

En este sentido, la conselleira ha recordado que para apoyar a las personas que tomen la decisión responsable de hacerse cargo de un animal doméstico, su departamento ofrece, por tercer año consecutivo, ayudas para cubrir los primeros costes tras la adopción.

Unos gastos entre los que se encuentran los de identificación esterilización, desparasitación y vacunas. Vázquez ha explicado que estos incentivos se pueden solicitar desde la semana pasada y tienen un límite de 150 euros en el caso de perros y de 125 euros en el de los gatos.

A mayores, la conselleira ha indicado que la semana pasada su departamento convocó dos órdenes de ayudas dirigidas a apoyar en su labor a los municipios que acojan a animales o gestionen colonias felinas, así como a las entidades legalmente constituidas e inscritas en el Rexistro galego de asociacións para a protección e defensa dos animais de compañía.

Finalmente, la titular de Medio Ambiente puso en valor el papel de "referencia" que ocupa en Galicia la asociación protectora Gatocan, una entidad que lleva casi dos décadas en funcionamiento y que "siempre aplicó unos criterios de adopción rigurosos a la hora de buscar un hogar adecuado" para los animales.