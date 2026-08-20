La Xunta aboga por "más" embalses frente a la sequía y avanzar en el estudio de las aguas subterráneas

Archivo - Embalse de Eiras entre Fornelos de Montes y Ponte Caldelas, a 8 de julio de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha abogado este jueves por construir más embalses, aunque sin "llenar Galicia" de ellos, y por seguir avanzando en el estudio de las aguas subterráneas dentro del contexto actual de sequía, en el que 32 municipios gallegos están en estado de alerta.

"En algún sitio tenemos que embalsar el agua para después para tirar de ella. Eso no quiere decir que haya que llenar Galicia de embalses, tampoco quiere decir que tengamos que poner grandes depósitos en todos los sitios. Pero sí se necesitan más depósitos", ha asegurado la responsable autonómica ante los medios en una visita a la playa de Bastiagueiro, en Oleiros (A Coruña).

Esta idea la ha hilado tras asegurar que, al tratar esta cuestión, "muchas veces" son aquellos que "siempre son los del 'no' por el 'no'" ponen "el grito en el cielo", una expresión que los políticos del PPdeG suelen utilizar para referirse al BNG, principal partido de la oposición.

También ha explicado que, pese a la cantidad de agua que dejaron las lluvias de invierno, Galicia ha enfrentado la primavera y verano "más secas" de su historia. "Nuestros ríos son muy cortos. Si no tenemos grandes embalses, al final el agua acaba en el mar", ha justificado.

En este sentido, ha asegurado que su departamento está trabajando "mano a mano" con los ayuntamientos "con auditorías y cambiando la red", algo que considera "fundamental" para que no haya "tantas pérdidas" de agua. No obstante, ha insistido, "eso no quiere decir que no haya evaporación, que no se multiplique la población o que las empresas sigan tirando mucho".

ESTUDIO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Además de abogar por "más" embalses, Vázquez ha propuesto seguir avanzando en el estudio de las aguas subterráneas como propuesta como método de abastecimiento de agua. Aunque dice ser conocedora de que "no van a dar" para abastecer una población "tan amplia" como Oleiros, sí considera que puede funcionar para parroquias o aldeas.

"Por lo tanto, todos tenemos que concienciarnos. Llevamos mucho tiempo diciendo que el agua es limitada, limitada como cualquier otro ámbito que tenga un concepto natural", ha resumido.