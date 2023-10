La Xunta abre una investigación sobre si hubo o no filtraciones de fechas de las inspecciones a residencias

El proceso incluye al personal que lo denunció públicamente, pero la Administración matiza que es porque engloba "a toda la Inspección"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha abierto una investigación sobre si, tal y como denunciaron en un comunicado en agosto la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais (Agiss), hubo o no filtraciones a empresas de residencias de mayores sobre las fechas y horas en las que iban a tener una inspección.

La Consellería de Política Social e Xuventude, a la que apuntaba directamente este colectivo, negó desde el principio que avisase a los centros de estas visitas. Este jueves, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado que hay un procedimiento en marcha para dar "transparencia" a esta cuestión.

En los últimos días, el departamento que dirige Fabiola García ha citado a varios funcionarios en el marco de esta investigación. Las pesquisas también incluyen a los autores del comunicado en el que se denunciaban los hechos, lo que ha centrado las nuevas críticas de Agiss.

Fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press reconocen que está en marcha este procedimiento, también a estas personas. Sin embargo, matizan que se está investigando "a toda la Inspección" y que no hay ánimo de "perseguir" a los que alertaron de las supuestas filtraciones.

Este jueves, al ser preguntado al respecto en su comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, el presidente ha explicado que el proceso busca "saber exactamente lo que pasó y si hay personas responsables". "Lo que quiere la gente es que investiguemos de modo amplio", ha dicho.

En todo caso, Alfonso Rueda ha sugerido que "quien no sea responsable de ninguna conducta no adecuada con sus deberes como funcionario público, no tiene que tener absolutamente ningún problema".