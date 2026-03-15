La Xunta acompaña al equipo de 'Sirat' en Hollywood y destaca el "hecho histórico" de que sea finalista en los Óscar

El sonido de Sirat, entre los premiados en los Golden Reel junto a Frankenstein y Los pecadores - MOVISTAR PLUS+

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha acompañado al equipo de 'Sirat' a Hollywood, donde esta tarde se celebrará la ceremonia de los Premios Óscar. Allí ha destacado el "acontecimiento histórico" que supone que por primera vez una película gallega concurra como finalista.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el titular de Cultura de la Xunta, ejerce la representación institucional en la ceremonia de entrega que tendrá lugar este domingo en el Dolby Theatre.

Así, la mirada está puesta en las categorías de mejor película internacional y de mejor sonido, a las que opta la película dirigida por el gallego Oliver Laxe.

En este contexto, el conselleiro se ha referido al largometraje como un "fenómeno cinematográfico que prueba que el talento del audiovisual gallego no tiene fronteras ni límites". La cinta fue realizada con el apoyo de la Xunta y contó con una aportación autonómica para a su campaña de promoción hacia los Óscars.

Además, 'Sirat' llega a los galardones estadounidenses "haciendo historia" como el filme más "laureado" del cine gallego desde su estreno en mayo de 2025 en el Festival de Cannes, donde ganó el Premio del Jurado.