La Xunta activa una alerta naranja por lluvias en el oeste y sudoeste de A Coruña que se suma a la de temporal costero

Archivo - Una persona camina delante de las olas durante el frente meteorológico, a 23 de febrero de 2024, en A Coruña, Galicia. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este martes una alerta naranja por lluvias en el oeste y sudoeste de la provincia de A Coruña, que se suma a la ya activada también para esta jornada por temporal costero en el oeste del litoral coruñés.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de la provincias afectados, diputación, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja por lluvia se activa por precipitación acumulada que puede alcanzar los 80 mm en 12 horas.

Ante las fuertes lluvias, la Administración autonómica recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.

SUSPENDIDA ACTIVIDAD EXTERIOR

Además, debido a este fenómeno meteorológico adverso, la Comisión Escolar de Alertas ha acordado la suspensión de la actividad en el exterior a partir de las 12.00 horas hasta las 00,00 horas en los centros educativos y en las escuelas infantiles de las zonas Oeste y Sudoeste de la provincia de A Coruña.

En concreto, los ayuntamientos afectados por la suspensión son en la zona Oeste: Camariñas, Carnota, Cene, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Vimianzo y Zas. En la Sudoeste: Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira y Rois.

Del mismo modo, la Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido la actividad deportiva federada y las del programa Xogade, excepto los deportes náuticos y acuáticos federados que se realicen en el exterior en estas zonas.

ALERTA EN EL LITORAL

Para esta jornada ya se había activado la alerta naranja por temporal costero en el litoral oeste de A Coruña, con viento del sur con fuerza 8 en torno a Fisterra.

Por lo tanto, se suspende la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en las zonas afectadas por esta alerta naranja, excepto las excepciones establecidas en el protocolo de alertas publicado en la web Deporte Galego.