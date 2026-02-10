La Xunta activa este miércoles una alerta naranja por viento en el noroeste de A Coruña y en A Mariña de Lugo

Archivo - Varias personas toman fotografías del mar, a 20 de octubre de 2023, en A Coruña, Galicia. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta activa para este miércoles la alerta naranja por viento en el noroeste de A Coruña y en A Mariña de Lugo, además de mantener la alerta naranja por lluvia en el interior de Pontevedra y ampliar a todo el litoral gallego la alerta naranja por fenómenos costeros.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y de las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso dejará rachas de hasta 100 km/h desde media mañana.

En estas zonas, las autoridades recuerdan la importancia de seguir las medidas de protección, como retirar los objetos que puedan caer a la calle desde los tejados, balcones y ventanas, y evitar pasar cerca de edificios en ruinas o en construcción, de árboles, de paneles publicitarios y de objetos susceptibles de desplazarse con viento.

Por otra parte, se mantiene la alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra. En este sentido, la Administración autonómica recuerda la importancia de circular con precaución ante las intensas precipitaciones e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.

SUSPENDIDAS ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR

Debido a la alerta naranja por lluvia acumulada, la Comisión Escolar de Alertas decidió suspender durante toda la jornada de este miércoles, las actividades en el exterior de los centros educativos de los 16 ayuntamientos de la zona Interior de Pontevedra.

Del mismo modo, y debido a la alerta naranja por viento, durante toda la jornada también quedan suspendidas las actividades en el exterior de los centros educativos de los 38 ayuntamientos de la zona noroeste de A Coruña y de los 15 ayuntamientos de la zona de A Mariña.

Además, el fenómeno meteorológico adverso costero de nivel naranja que está afectando al noroeste y al oeste del litoral de A Coruña y que también alcanzará la costa de Lugo esta tarde, se extenderá a partir de las primeras horas de la madrugada a todo el litoral gallego. Este fenómeno presenta mar combinada del oeste con olas de hasta 6 metros, pudiendo aumentar durante la tarde hasta los 8 metros, con viento del suroeste o del oeste de hasta fuerza 8.

SUSPENSIÓN ACTIVIDAD FEDERADA

La Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, según las previsiones de los órganos predictores, anunció la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior en los ayuntamientos afectados por las alertas naranjas por lluvia y por viento, así como en el mar por el temporal costero.

En lo que respecta al temporal costero, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

ALERTA ROJA EL JUEVES

Por otro lado, MeteoGalicia ha activado un aviso rojo por olas en el litoral de la Costa da Morte y en el Noroeste de A Coruña para la madrugada del jueves.

En concreto, según se recoge en la web del departamento autonómico se esperan olas superiores a los ocho metros entre las 00.00 horas y las 06.00 horas del jueves.