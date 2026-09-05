La Xunta activa para este sábado la alerta naranja por tormentas en el centro y la montaña de Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha activado para esta tarde de sábado la alerta naranja por tormentas en el centro y en la montaña de Lugo.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, se informó a través del 112 Galicia a los municipios de la provincia afectada, a la diputación, servicio provincial y agrupaciones de voluntario de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros, con el fin de garantizar la seguridad.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta alerta naranja dejará tormentas que podrán ir acompañadas de vientos fuertes y lluvias.

Por ello, se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en los márgenes de los ríos.