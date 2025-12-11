La Xunta activa para este viernes la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral

Archivo - Vista del oleaje de la playa de Riazor, a 22 de enero de 2024, A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este viernes la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego.

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes, para garantizar la seguridad de los bienes y las personas, informó de la situación a través del 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde el mediodía de este viernes en la costa de la provincia de A Coruña, en la Mariña lucense y también en la zona de las Rías Baixas, en la provincia Pontevedresa, ampliándose a primera hora de la tarde a la zona del Miño, en Pontevedra.

De esta forma, se espera mar combinado, principalmente mar de fondo, del noroeste con ondas de hasta seis metros.

Además, por la alerta naranja queda suspendida la actividad deportiva Xogade y federada en el mar en los ayuntamientos de la costa de A Coruña y de Pontevedra desde las 09.00 horas hasta la medianoche, y en los municipios de la Mariña lucense entre las 12.00 y las 00.00 horas.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.