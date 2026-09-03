La Xunta activa este viernes la alerta roja por calor en el interior de la provincia de Pontevedra

Mapa de temperaturas previstas en Galicia para el 4 de septiembre de 2026, según Meteogalicia. - METEOGALICIA

VIGO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha informado de la activación, este viernes, de la alerta roja (nivel 3) en el interior de la provincia de Pontevedra por un episodio de calor, mientras que las zonas del Noroeste de A Coruña y la montaña de Ourense estarán en alerta naranja, y la montaña de Lugo y Valdeorras en nivel amarillo.

Así, la previsión es que las temperaturas en el interior de Galicia estén entre los 36 y 39 grados. Las máximas descenderán en la mitad norte de la Comunidad y los vientos soplarán flojos, con intervalos moderados en el litoral norte.

En este escenario, la Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido la actividad deportiva del programa Xogade en el exterior, entre las 12.00 y las 20.00 horas en las zonas con nivel rojo y naranja. La actividad federada no se suspende, pero se recomienda a las organizaciones de pruebas que adapten los horarios a las condiciones de cada zona, evitando en lo posible las horas de más calor.

Por otra parte, la Xunta ha recordado las recomendaciones en materia de salud, como la hidratación adecuada, evitar comidas copiosas, usar protección contra el sol, ropa cómoda o proteger a los grupos de riesgo (mayores y niños, enfermos crónicos, personas que toman determinados fármacos, personas con patologías determinadas, personas mayores que viven solas, trabajadores, etc.).