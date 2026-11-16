La Xunta activará este mes en todas las áreas sanitarias unidades para las dolencias que causan más bajas

Reunión del Consello de la Xunta. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plan pactado por la Xunta con UGT y la patronal gallega con el foco en las bajas laborales avanza: este mes se activarán en cada una de las siete áreas sanitarias una unidad específica para abordar las patologías musculoesqueléticas y otra de psiquiatría menor. Lo ha indicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, antes de precisar que se trata de los dos grupos de enfermedades "que representan el 60%" de las incapacidades temporales en Galicia.

Al término del Consello de la Xunta, Rueda ha explicado que "hay alrededor de 22.000 incapacidades temporales" que se corresponden con patologías musculoesqueléticas, como pueden ser lumbalgias, contracturas cervicales o síndromes del túnel carpiano, y "alrededor de 15.000 casos con trastornos de psiquiatría menor, como depresión o ansiedad".

El objetivo, según ha defendido el presidente, es "mejorar la atención a los trabajadores de baja para favorecer que la recuperación sea óptima y reducir la posibilidad de que aparezcan complicaciones o secuelas de la enfermedad".

En el ámbito sanitario, otra medida ya puesta en funcionamiento este mes, según ha destacado en su intervención ante los medios, es la autorización y comunicación conjunta de las actividades de las mutuas sobre los procesos de baja, lo que supone de facto una reducción de trámites.

No en vano, la mutua podrá agrupar en una misma solicitud las actividades relativas al proceso de incapacidad temporal, sin tener que tramitar una petición independiente para cada una.

La propuesta, sostiene el Gobierno gallego, simplifica la tramitación con una solicitud más sencilla que se resuelve de forma conjunta, y se incorpora una única declaración responsable sobre los centros en los que se realizarán las pruebas.

AYUDAS PARA LA SUSTITUCIÓN

Al tiempo, Rueda ha recordado que, a principios de 2027, se prevé convocar ayudas para "la sustitución de personas trabajadoras autónomas durante bajas de larga duración", con el fin de "mantener activos sus negocios y de facilitar la reincorporación, una primera prueba de unas aportaciones que pretenden extenderse posteriormente también a las microempresas.

La Xunta trabaja también en el diseño de la 'Fiestra Única Galega de Saúde Laboral e Apoio á Reincorporación Saudable', "un servicio online y telefónico donde empresas y trabajadores podrán obtener información sobre las bajas laborales, las ayudas disponibles o resolver cualquier duda", según ha verbalizado el presidente gallego.

Esta ventanilla está concebida para canalizar la información del plan y atender consultas y dudas tanto de las pymes, microempresas y autónomos como de las personas trabajadoras por cuenta ajena relacionadas con ellas.

En concreto, será un servicio público gratuito que ofrecerá diagnóstico preventivo, asesoramiento, orientación, tramitación acompañada de las ayudas y formación, así como el apoyo en los procesos de reincorporación.

En el ámbito de la prevención, el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) --como organismo técnico de referencia del plan-- ultima, asimismo, guías de refuerzo de la prevención de riesgos en actividades como la industria conservera, carnicerías y chacinerías o pescaderías.

Asimismo, se avanza en documentos sobre la vendimia, la viña y las bodegas y sobre las explotaciones de ganado vacuno. Posteriormente, se incidirá en otros sectores como la limpieza, salones de peluquería, talleres de reparación de vehículos o el sector forestal.

ACOMPAÑAMIENTO EN LA REINCORPORACIÓN

En el ámbito laboral, el Gobierno autonómico ha recordado que Galicia se convertirá a comienzos del año que viene en la primera comunidad autónoma en contar con un programa de acompañamiento en el retorno al trabajo tras una baja, mecanismo piloto orientado a "facilitar una vuelta saludable y a evitar recaídas".

Así, se creará la figura de la persona coordinadora de reincorporación, que está llamada a "acompañar voluntariamente en el retorno al trabajo, sin acceder a la historia clínica ni interferir en las decisiones de los profesionales sanitarios".

El informe analizado por el Consello señala, como recoge el propio plan, que la nueva figura tendrá una dimensión exclusivamente sociolaboral. El objetivo es que acompañe a las personas trabajadoras que lo soliciten en su reincorporación al puesto, en coordinación con la empresa y con el servicio de prevención de riesgos correspondientes, y estando asistidas también, si así lo desean, por la representación legal de los trabajadores.

En ese sentido, el coordinador o coordinadora podrá ayudar en la preparación de la vuelta al trabajo y, solo con el consentimiento de la persona afectada, participar en la adaptación del puesto. De esta manera, la persona coordinadora no forma parte del circuito asistencial ni del de inspección: no prescribe, no concede y no interviene en la valoración de la baja ni en la gestión clínica.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Además, en las próximas semanas está previsto constituir la comisión tripartita que realizará el seguimiento y velará por el cumplimiento de todas las medidas incluidas en un plan que, remarca el Ejecutivo autonómico, busca "adaptar sus medidas a la realidad del tejido productivo gallego, con especial atención a las pymes, microempresas y personas trabajadoras autónomas".

En ese sentido, se contemplan ayudas para inversiones en equipamiento ergonómico, servicios de atención psicológica y musculoesquelética con acceso voluntario y plenamente confidencial o la financiación de herramientas y adaptaciones para hacer viable la vuelta al puesto de trabajo, entre otras medidas, y que "van más allá de las obligaciones legales vigentes que deben cumplir las empresas".