La Xunta acusa a la CIG de diseñar un "modelo de confrontación" en el sistema educativo y de "pintar un panorama irreal"

Archivo - El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en declaraciones a la prensa. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha acusado a la CIG de diseñar un "modelo de confrontación" en el sistema educativo gallego, así como de "pintar un panorama absolutamente irreal".

Preguntado por los medios sobre la convocatoria de huelga de profesorado convocada por la CIG-Ensino y STEG para los días 16 y 17 de diciembre, Rodríguez ha recordado que la Consellería tiene una senda de negociación con tres de los cuatro sindicatos que forman parte de la mesa sectorial.

Una senda de la que la CIG se "autoexcluyó", según ha destacado, y que "está permitiendo grandes logros en el sistema educativo gallego", de hecho, ha hecho hincapié en que "gracias a la aplicación del acuerdo, se han salvado más de 500 aulas que si no fuese por la reducción de ratios correrían riesgo".

Aunque ha reconocido que "hay cosas que mejorar", ha insistido en que la realidad "está lejos de los parámetros de la CIG". "Basta con ver los resultados en PISA, basta con ver la reducción de fracaso escolar, con ver el nivel inglés de los estudiantes y basta con ver el nivel de satisfacción de la población y de las comunidades educativas respecto a los centros educativos", ha aseverado.

"Creo que se pusieron en marcha una serie de aspectos novedosos en España como la atención a la diversidad, multiplicando por dos o incluso por tres a la hora de computar a los alumnos con discapacidad para la conformación de los grupos. Es decir, una serie de mejoras que son muy sustanciales y que están posibilitando mejorar el sistema de forma progresiva", ha concluido el conselleiro.