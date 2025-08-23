La Xunta acusa al Gobierno de "palabras huecas" tras el anuncio de la comisión interministerial de cambio climático

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángelez Vázquez, en una visita al Tecor de Dozón (Pontevedra), a 23 de agosto de 2025. - XUNTA DE GALICIA

Ángelez Vázquez afea al Ejecutivo de Sánchez por "obstaculizar" y "poner problemas" en cuanto a cambios de uso e implantaciones de empresas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar "palabras huecas", en relación al anuncio de la comisión interministerial de cambio climático creada para allanar el camino en la consecución de un pacto de Estado contra la emergencia climática.

Sánchez realizó el anuncio el pasado viernes en Asturias, donde invitó a todas las instituciones a sumarse a él. Preguntada por una valoración al respecto durante una visita al Tecor de Dozón (Pontevedra), la responsable autonómica ha calificado de "brindis al Sol" el anuncio del presidente.

"En Galicia nos gusta ser realistas y yo creo que estamos hartos de brindis al Sol. Estamos hartos de palabras mágicas. Hay que ponerse a trabajar", ha censurado Vázquez.

La conselleira ha aludido a 2022, cuando, en sus palabras, Sánchez ya dijo que era "urgente" e "imperante" llegar a un "gran pacto" a través de un Real Decreto, "donde las comunidades autonónomas tenían que hacer planes de contención", recuerda Vázquez.

"Pero el Real Decreto dice que el propio Gobierno tiene que marcar las directrices y hacer las zonificaciones. Estamos en el año 2025 y el presidente Sánchez vuelve otra vez con la varita mágica", ha criticado la conselleira.

"Dejémonos de palabras huecas. Pongámonos a trabajar y que se vea ese trabajo", ha continuado, al tiempo que ha asegurado que "ayudas mínimas" anunciadas para territorios como Valdeorras "ni siquiera llegaron".

TACHA AL MITECO DE "EXTREMISTA"

Por otra parte, ha pedido al Gobierno que "deje de obstaculizar" y, a renglón seguido, ha calificado al Ministerio de Transición Ecológica de "extremista".

"Si hay granjas, les ponemos problemas. Si queremos hacer un cambio de uso, les ponemos problemas. Si se quieren hacer plantaciones, les ponemos problemas. Si se quiere implantar una empresa, les ponemos problemas", ha criticado.

También lo ha juzgado por ser "el primero" en votar la Ley de restauración de la naturaleza, a nivel europeo, que, para Vázquez, es "imposible de cumplir".