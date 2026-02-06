La Xunta acusa a Renfe de dejar "abandonados a miles de pasajeros" y critica que detrás hay "falta de mantenimiento"

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en declaraciones a los medios - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha acusado a Renfe de dejar "abandonados" y "sin alternativa" a miles de pasajeros en la Comunidad gallega y ha considerado que detrás de esta situación hay una "falta de mantenimiento".

En declaraciones a los medios, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes ha censurado que el operador ferroviario, dependiente del Ministerio de Fomento, cancelase todos los servicios con origen y destino a Vigo y varios de Ourense sin habilitar "alternativa" a los usuarios.

Diego Calvo ha trasladado el "descontento" del Gobierno gallego. "No es de recibo porque se ha abandonado a miles de pasajeros en todas las estaciones que intentan hacer esos recorridos y que no tienen ningún tipo de notificación previa", ha manifestado.

Tras asegurar que la Xunta sí "reaccionó" con el refuerzo de la mayor parte de las líneas de autobuses del Eje Atlántico para "dar cabida" a la mayor parte de pasajeros, ha sostenido que la respuesta de Renfe sobre las falta de alternativas fue "totalmente surrealista".

"Nos dice que como no son capaces de garantizar la totalidad de los billetes que tienen vendidos, deciden no garantizar ninguno. Es decir, que como no son capaces de poner todos los autobuses necesarios para cubrir todos los billetes vendidos, deciden que no hay ningún autobús", ha censurado.

Diego Calvo ha asegurado que es una "situación incomprensible". "Estamos completamente seguros de que no se hubiese dado en ninguna otra comunidad, mucho menos con lo que está pasando en Cataluña", ha afirmado.

Así las cosas, el conselleiro también ha censurado que Renfe le pida a la Xunta que certifique por "escrito" que los autobuses pueden circular por la AP-9, una infraestructura que, tal y como ha recordado, "es titularidad del propio Ministerio al que pertenece Renfe". "Podrán hablar con la Delegación del Gobierno, con Tráfico o con quien corresponda", ha afirmado.

Diego Calvo ha argumentado que la situación en la que Renfe ha "sumido" a Galicia "no es solo cuestión de estos dos últimos días" en los que se han suspendido distintas frecuencias, sino que se lleva padeciendo "meses", en los que "hay información que se suministra tardía y, en muchos casos, inexistente".

"Queremos denunciar este trato de Renfe", ha afirmado el conselleiro, que ha asegurado que la Xunta "es consciente" de que "está lloviendo muchísimo" pero ha sostenido que "lo que hay detrás es una falta de mantenimiento" que se lleva padeciendo "meses" con "trenes que se paran, trenes que llegan tarde".

"Es una situación insostenible y Renfe tiene que dar la cara", ha apuntado.