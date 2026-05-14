Xunta y agentes sociales conforman la Mesa de Diálogo Social para abordar medidas del plan contra el absentismo

Constitución de la Mesa de Diálogo Social - XUNTA

Políticas activas de empleo o competitividad serán otros de los asuntos que se abordarán en un proceso "abierto"

PONTEVEDRA/ SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia y los principales agentes sociales han puesto en marcha formalmente la nueva Mesa del Diálogo Social de Galicia, un órgano permanente de concertación destinado a abordar de forma conjunta los principales desafíos del mercado laboral gallego.

La constitución oficial ha tenido lugar este jueves en la Delegación Territorial de la Xunta en Pontevedra. El encuentro ha estado presidido por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral técnico de la Consellería, Joaquín Macho, y el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández.

También han participado representantes sindicales y empresariales, entre ellos la secretaria xeral de CCOO Galicia, Amelia Pérez; el secretario xeral de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites.

Con esta constitución se inicia una nueva etapa para el diálogo institucional entre la Xunta y los agentes sociales, bajo un marco estable y regulado orientado a consensuar medidas sobre empleo, competitividad empresarial y bienestar laboral.

Según ha explicado José González, el funcionamiento de la mesa estará basado en un proceso "abierto", en el que cualquiera de las partes podrá plantear nuevas propuestas para su análisis y posible aplicación inmediata.

GRUPOS DE TRABAJO

Durante la reunión han quedado constituidas tanto la Comisión Delegada de la Mesa del Diálogo Social como las mesas sectoriales de Economía e Industria y de Empleo. En esta última ya se aprobó la creación de un grupo de trabajo específico para mejorar el bienestar laboral y reducir el impacto del absentismo en Galicia.

Entre los asuntos que abordarán estos órganos figuran las políticas activas de empleo, especialmente las relacionadas con la formación; la competitividad de sectores estratégicos como el naval, la automoción y la energía; así como la igualdad laboral, la prevención de riesgos y la salud en el trabajo.

Uno de los ejes prioritarios del nuevo proceso de diálogo será precisamente el absentismo laboral. La Xunta y los agentes sociales iniciarán una ronda de trabajo para buscar soluciones "desde una visión integral y con pleno respeto a los derechos de las personas trabajadoras", según destacó el conselleiro.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El objetivo, ha precisado González, es avanzar en medidas preventivas, mejorar los entornos laborales y reforzar la coordinación entre los distintos sistemas implicados, tanto sanitarios como administrativos. La estrategia se desarrollará mediante una hoja de ruta tripartita basada en el consenso y la cooperación institucional.

La próxima semana comenzarán las primeras reuniones de la Mesa de Empleo, centradas en cuestiones como la prevención de riesgos laborales, la salud en el trabajo y la reducción del absentismo. En esos encuentros se presentará, además, un informe elaborado por expertos de las universidades de Santiago de Compostela y Vigo sobre la situación del absentismo laboral en Galicia.

Asimismo, está prevista la participación de responsables de la Consellería de Sanidade, especialistas en medicina del trabajo y profesionales del ámbito de la prevención laboral para avanzar en la elaboración de un Plan integral de mejora del bienestar laboral y reducción del impacto del absentismo.

INCAPACIDADES Y REFUERZOS

En el ámbito sanitario, el titular de Emprego ha asegurado que la Xunta continuará impulsando medidas para mejorar la gestión de las incapacidades temporales dentro de sus competencias. Entre ellas, ha destacado el refuerzo de la inspección sanitaria del Sergas para agilizar los procedimientos relacionados con bajas de larga duración.

También ha anunciado cambios en los protocolos de colaboración con las mutuas laborales con el objetivo de reducir trámites burocráticos y acelerar los procesos asistenciales. Como ejemplo, ha señalado que las mutuas dejarán de necesitar autorizaciones independientes para cada prueba diagnóstica y podrán operar con una autorización única para todas las pruebas necesarias durante el proceso médico, manteniendo siempre la supervisión final del sistema público de salud.

POSTURA DE LA XUNTA

El propio presidente, Alfonso Rueda, ratificó que este asunto se abordaría esta semana en una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que se ha reafirmado en el impacto del absentismo en la economía

"La gente enferma merece todo el cuidado y respeto", ha remarcado el jefe del Ejecutivo autonómico, pero también ha insistido en que es preciso adoptar medidas para poner coto a bajas que puedan ser "fraudulentas".

El presidente gallego ha confesado que le hace "gracia" oír a los detractores del plan contra el absentismo afirmar que la Xunta quiere "salvaguardar a las grandes empresas". "Que también tienen el problema y derecho a que se solucione. Pero pienso mucho más en los autónomos. Y en los propios trabajadores", ha apostillado.

Así, el jefe del Ejecutivo autonómico ha apelado a ponerse "serios" con este asunto y analizar la coyuntura para ver dónde se puede "mejorar" --también "internamente", ha asegurado, consciente de que "a veces se tarda demasiado tiempo en un diagnóstico"--.

MEDIDAS

En el debate de la autonomía, Rueda había anticipado un programa "integral" que incluyese la creación de unidades especializadas de atención y control de las bajas vinculadas con enfermedades musculoesqueléticas o de "psiquiatría menor", las más frecuentes, con el objetivo de servir de "apoyo" a los médicos de familia que las gestionan.

También anticipó el "refuerzo del papel de las mutuas" en la revisión de las incapacidades temporales, cuestión en la que se ha reafirmado en una entrevista en la que ha rememorado que también se "extenderá" el trabajo de seguimiento de las unidades itinerantes ya activadas y que analizaron la situación en Ferrol, A Coruña-Cee, Santiago-Barbanza y Lugo-A Mariña e Monforte. "Continuarán gradualmente y seguirán por los sitios (las áreas pendientes) donde haya más problema", ha zanjado.