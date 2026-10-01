La Xunta alcanza este mes de octubre los 27 los talleres duales de empleo en marcha en la provincia de A Coruña

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante una visita en la que ha comprobado los avances del taller dual 'Reserva da Biosfera: Emprego Verde I' y de los trabajos en el marco del programa 'Galicia Suma Talento: Rural Activo' - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha destacado que este mes de octubre se alcanzarán los 27 talleres duales en marcha en la provincia de A Coruña para el período 2026-2027, con un total de 530 personas participantes y una aportación de la Xunta de 13,2 millones de euros.

Así lo ha señalado este jueves en Abegondo durante una visita en la que ha comprobado los avances del taller dual 'Reserva da Biosfera: Emprego Verde I' y de los trabajos en el marco del programa 'Galicia Suma Talento: Rural Activo', con una inversión autonómica conjunta superior a los 600.000 euros.

Allí, el conselleiro ha enmarcado ambas iniciativas en "la imprescindible colaboración con las entidades locales". En el caso del taller dual, 10 de las 20 personas participantes se están formando en el campo de las repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas, y las otras 10 en operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción y de albañilería de fábricas y cubiertas.

El titular de Emprego ha destacado además que el alumnado realiza en este caso un trabajo efectivo en ámbitos de interés público y social, además de la formación que recibe, con la que consigue una cualificación profesional que favorece su inserción.

Con todo, la Xunta ha subrayado en una nota de prensa que en Abegondo están previstas otras actuaciones en el patrimonio y equipamientos municipales, como mejoras en el local social de Meangos. En el área forestal, se avanzará en la gestión de la biomasa, acondicionamiento de espacios verdes y plantación de especies frondosas.