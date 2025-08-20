La Xunta alega que los bomberos de Coruña y Lugo retirados de Ourense son urbanos y las tareas a realizar, forestales

Bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Vences, a 14 de agosto de 2025, en Monterrei, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

Destacan que estos pueden necesitarse en sus distritos y explican que las labores de protección de núcleos las realizan equipos de la zona

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha justificado la retirada de bomberos urbanos de A Coruña y Lugo de los operativos de extinción de Ourense ante la posibilidad de que sean requeridos en sus provincias para tareas de protección de núcleos y viviendas, su especialidad, y dado que las labores principales ahora están relacionadas con la liquidación de perímetros, de lo que se encarga el cuerpo forestal.

Según explican, los bomberos de los consorcios provinciales de A Coruña y Lugo, como los de Ourense y Pontevedra, han estado colaborando con el operativo "en lo que corresponde con sus funciones de protección de núcleos y viviendas".

Ahora, argumentan, las principales tareas se centran en la liquidación de perímetros en terrenos forestales con maquinaria pesada y herramientas manuales, especialidad del cuerpo de bomberos forestales. La revisión de perímetros próximos a núcleos se está llevando a cabo con los medios propios de la zona, tal y como matizan.

Remarcan también que debe tenerse en cuenta que puede haber necesidades en otros puntos de Galicia, por lo que "no procede mover medios que puedan necesitarse en sus zonas de cobertura para la atención de emergencias".

Respecto a las tareas actuales, indican que se les va a trasladar a los consorcios los trabajos que se llevan a cabo ahora mismo para que comuniquen los efectivos disponibles para estas tareas.