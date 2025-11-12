Xunta y Amazon Web Services se alían para formar a la comunidad educativa de FP en nuevas tecnologías

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, h la importancia de dotar al alumnado gallego de una formación profesional innovadora y conectada al tejido productivo.

Durante su intervención en el acto de firma de un convenio con Amazon Web Services para formar a la comunidad educativa de la FP en nuevas tecnologías, Rueda ha destacado que esta es una "alianza privilegiada" que encaja con el trabajo de Galicia para convertirse en "referente en España en el ámbito de la Formación Profesional".

Un trabajo de años que, según el presidente, dignifica a la Formación Profesional, hace que la gente joven vea que "tiene un futuro de posibilidades" y que provoca que haya "un número cada vez mayor de alumnos de FP", con 71.229 estudiantes matriculados en este curso.

El titular del Ejecutivo gallego ha apuntado que el acuerdo firmado con Amazon "refuerza la posición de liderazgo de Galicia en la FP al integrar a la comunidad en una iniciativa presente en más de 600 instituciones educativas en España, incluyendo centros de FP y universidades".

En este sentido, Rueda ha agradecido a Amazon que ponga a disposición de Galicia "el inmenso potencial" de sus recursos y experiencias. Según ha destacado, esta alianza "facilitará que la comunidad siga formando profesionales punteros en áreas de alta demanda en el mercado como la inteligencia artificial, combinado la formación con una visión práctica".

CONVENIO

El convenio, con vigencia de cuatro años prorrogables por otros cuatro, establece una colaboración "estratégica" basada en el intercambio de conocimiento, la formación y los recursos digitales. Además, está en consonancia con el Plan innova FP Galicia, que apuesta por una formación innovadora, conectada con el tejido productivo y orientada a la sostenibilidad y empleabilidad.

Así, se acometerán actuaciones para la capacitación del profesorado, alumnado y también se participará en eventos y talleres sobre computación en la nube, inteligencia artificial y ciberseguridad. Además, podrán acceder la formación, certificaciones y actividades prácticas en tecnologías cloud de AWS.