La Xunta analizará "si hay visos de inconstitucionalidad" en la Ley de Vivienda: "Es un gran retroceso"

Ángeles Vázquez vuelve a demandar una conferencia sectorial "urgente" y espera que el Gobierno "retroceda" y dé "explicaciones"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha insistido en que la Ley de vivienda supone "un gran retroceso" y ha avanzado que analizarán la norma para ver "si hay visos de inconstitucionalidad".

En declaraciones a los medios antes de la reunión del Observatorio da Vivenda de Galicia, la titular de Vivenda ha afirmado que "las leyes deben ser asumidas", pero "hay leyes buenas y leyes que lo único que hacen es un gran retroceso".

En este sentido, ha expuesto que el Banco de España "alertó recientemente de que querer topar los precios de los alquileres en distintos países europeos el efecto que hicieron fue el contrario".

"Las leyes están para cumplirse. Lo distinto es que analicemos la ley y veamos visos de inconstitucionalidad. Eso es lo que tenemos que evaluar y ver, y, a partir de ahí, determinar qué hacer", ha reiterado.

Cuestionada sobre si en Galicia se van a declarar 'zonas tensionadas', Vázquez ha explicado que en una ley "tan confusa" habría que ver "quién tiene que declarar esa zona tensionada, si el Ayuntamiento o la Xunta de Galicia".

"Si me preguntas ahora mismo, desde el punto de vista jurídico, en Galicia no sabríamos decirlo porque es totalmente confusa su redacción", ha asegurado.

REUNIÓN OBSERVATORIO

Antes de la reunión del Observatorio, la conselleira ha afirmado que se ha convocado este órgano de manera "urgente" después de hacerse público el texto articulado de la Ley de vivienda porque "había una gran incertidumbre por parte de todos los que conforman el Observatorio da Vivienda".

Así, ha indicado que van a analizar el texto "abiertos a las distintas aportaciones" que les puedan hacer las instituciones y entidades representadas en el Observatorio, entre las que se encuentran el Colexio Oficial de Arquitectos, el Instituto Galego de Vivenda e Solo, el Colexio Oficial de Administradores de Fincas, la Federación Galega de Construcción o la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

"Nosotros ya tenemos una imagen clara de a qué nos va a llevar esta Ley de vivienda y esperamos que se retroceda; o por lo menos, si no se retrocede, que se nos den explicaciones", ha subrayado.

Además de convocar el Observatorio, Vázquez ha vuelto a demandar al Gobierno central una conferencia sectorial "urgente", ya que, ha asegurado, "aún" no recibieron contestación.

En esta línea, ha explicado que la Xunta se ha dirigido a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) para que les "clarifique" en qué situación están las "1.200 viviendas que anunció Sánchez" y que "nada tienen que ver con las pocas más de 40 viviendas" que, según ha relatado, les trasladó la Sareb "por escrito".

De ese total de 42 viviendas, Ángeles Vázquez ha asegurado que "solo cinco tienen licencia de primera ocupación" y, de ellas, hay "alguna ocupada", por lo que "no podría entrar ninguna familia".

Para la conselleira, esta norma es "sin duda muy confusa", ya que, entre otras cosas, "las obligaciones que deben tener las administraciones se le están trasladado al administrador en sí, por lo tanto, a todos los gallegos", algo que "va a suponer una parálisis total y absoluta en la construcción de vivienda, tanto por parte de los promotores privados a nivel privado, como por parte de los promotores privados en espacios, en solares o en parcelas públicas".

Por el contrario, la responsable de Vivenda ha afirmado que la Xunta dio "claridad" sobre qué va a hacer y ha expuesto que uno de los objetivos marcados en el Observatorio da Vivenda es "llegar a 5.600 viviendas públicas en alquiler". "Tenemos marcado ese hito de aquí al año 2026", ha remarcado.

"Sigue habiendo muchas carencias, pero lo que no se puede hacer son anuncios electoralistas carentes de memoria económica, en una ley que no fue participada por las comunidades autónomas, que no se nos convocó a ninguna conferencia sectorial para hablar de esta ley y al día siguiente, pues dar otro anuncio, hablando de la Sareb, cuando no se recoge absolutamente nada de la Sareb en la ley", ha sostenido.

CRÍTICAS OPOSICIÓN Y AYUNTAMIENTOS

Asimismo, preguntada sobre las críticas de la oposición y de los alcaldes de varias ciudades gallegas a la política de vivienda de la administración autonómica, Ángeles Vázquez ha relatado que el Gobierno gallego hace sus "deberes", a lo que ha añadido que le gustaría que los ayuntamientos "tengan a bien" solicitar las líneas de ayudas de la Xunta "para que los ayuntamientos construyan vivienda pública" y, de este modo, que "entre todos" se dé solución a "la carencia de vivienda que tenemos en las ciudades".

Ciudad a ciudad, Vázquez ha detallado que en Vigo tienen proyectadas "1.200 viviendas" y ha manifestado que esperaron "cinco años para hacer un plan parcial aprobado por el Ayuntamiento". "Trabas una tras otra", ha reprochado.

Con todo, sobre la ciudad olívica, ha reivindicado que la Consellería ha ido "adelantando" y en el momento en el que tengan las licencias definitivas de los distintos sectores de urbanización "ya está el concurso en marcha". "No estamos resolviendo el concurso porque las empresas no pueden esperar por el Ayuntamiento de Vigo a que decida una aprobación definitiva", ha censurado.

En el caso de A Coruña, la conselleira ha recordado que 'Xuxán' lo desarrolla la Xunta y "se está finalizando". Así, lo que demanda al Ayuntamiento es "un cambio de uso de unas parcelas que en su día se proyectaron como terciario, pero que hoy en día no tienen razón de ser para poder ampliar esas viviendas".

Del mismo modo, en el casco histórico de la ciudad herculina ha asegurado que están comprando viviendas "para rehabilitar y que se convierta en vivienda pública, teniendo los jóvenes máxima prioridad para hacer resurgir el casco histórico".

Sobre Lugo, Vázquez ha destacado que tienen encima de la mesa "dos promociones", de las cuales de una se llegó a un acuerdo en el pleno del consistorio municipal, pero "parece que no les sirve el Castiñeiro para estas viviendas públicas".

Así, ha señalado que la petición de la Xunta al Ayuntamiento de Lugo es que "hay que hay que firmar un convenio" para que cedan una parcela "de las mismas o similares condiciones" que donde se había proyectado la construcción de vivienda.