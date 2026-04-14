La Xunta anima a solicitar el 'Bono Remuda', con ayudas de hasta 30.000 euros, para "favorecer el relevo generacional"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha destacado este martes el conjunto de medidas impulsadas por la Xunta para "favorecer el relevo generacional" en el tejido autónomo, por ejemplo, se ha referido al 'Bono Remuda', que contempla ayudas de hasta 30.000 horas.

Este bono, cuyo plazo está abierto hasta el 30 de septiembre, se estructura en dos líneas: Bono Remuda rural y Bono Remuda xeral, que permiten cubrir hasta el 75% del coste del traspaso con ayudas tanto para quien asume el negocio como para quien lo traspasa por jubilación.

En concreto, el conselleiro ha participado este martes en la inauguración del II Congreso Nacional de Remuda Xeracional, organizado por UPTA, donde ha ensalzado este tipo de ayudas que impulsa el Gobierno autonómico.

En su intervención, ha subrayado que afrontar el reto del relevo generacional "es clave en el actual contexto demográfico y requiere medidas integrales, coordinadas y eficaces que permitan garantizar la continuidad de negocios viables y seguir fortaleciendo el tejido autónomo gallego".

Con todo, González ha destacado que estas ayudas económicas se complementan con la "labor fundamental" de la Rede de polos de emprendimiento, concretamente con 15 oficinas repartidas por Galicia que ya atendieron a "más de 6.100 proyectos".