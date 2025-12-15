La Xunta anuncia que el 061 contará con un helicóptero que operará por primera vez en horario nocturno

Trabajadores del 061 - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha autorizado licitar por un importe de 55,6 millones de euros el contrato del servicio de transporte sanitario urgente aéreo para los próximos ocho años, que permitirá al 061 contar con un nuevo helicóptero que operará por primera vez en horario nocturno.

Tal y como ha trasladado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia posterior al Consello de la Xunta, la previsión es que, tras un período de transición de 20 meses, la empresa adjudicataria incorpore una aeronave con capacidad y tecnología "para atender enfermos tanto de noche como en condiciones meteorológicas adversas".

Además, el mandatario autonómico ha explicado que la incorporación de los vuelos nocturnos a partir del vigésimo primer mes de contrato supondrá la ampliación del número de horas efectivas anuales de este servicio asistencial.

En este sentido, el helicóptero con base en Santiago de Compostela, una vez cumplido ese plazo, verá extendida su actividad al pasar del actual horario de orto a ocaso, hasta un servicio de 24 horas continuadas. Por su parte, el helicóptero con base en Ourense contará con un servicio de atención continuada de un máximo de 12 horas.

Una vez finalizado el período de transición, se prevé incluir el uso de aeronaves de mayores prestaciones que las actuales, lo que "aumentará la seguridad y el confort" de las tripulaciones y de los pacientes.

Además, prevé una bolsa de horas que permita aumentar el número de horas efectivas de vuelo; la tramitación de la certificación de las helisuperficies que permitan su uso, tanto diurno como nocturno, o el uso de combustible ecológico, para favorecer el cuidado del medio ambiente.

También, incorpora mejoras en las medidas de control de la prestación de este servicio y en relación a posibles incumplimientos de la operatividad de las aeronaves. Establecerá un sistema de sanciones "más severo y proporcional" para "garantizar la mejor prestación" del servicio.

HOSPITAL DE MONFORTE

Entre otros asuntos, el Gobierno gallego ha dado luz verde a la contratación del servicio de limpieza, desinfección y gestión de residuos intracentro de todos los locales e instalaciones interiores y exteriores del Hospital Público de Monforte de Lemos.

Así, el valor estimado del contrato es de 4.291.623 euros por un período de duración de tres años y con las posibles prórrogas por dos años más alcanza los 7.093.593 euros.

La Xunta ha remarcado que esta es una "prestación imprescindible" que tiene como objetivo proporcionarles espacios limpios a las personas usuarias y al personal, para "ayudar en la prevención de enfermedades y en la buena imagen del centro".